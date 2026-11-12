Pułapka geografii. Dlaczego Bliski Wschód wciąż trzyma światowy handel za gardło
Siedemdziesiąt lat po kryzysie sueskim znów się okazuje, że nie trzeba kontrolować całego oceanu, by wpłynąć na światowy handel. Wystarczy móc zagrozić jednemu z jego kluczowych przejść.
Arabia Saudyjska dysponuje jednym z najnowocześniejszych arsenałów militarnych na świecie. A jednak w minionych tygodniach ten ogromny arsenał wydawał się bezradny w obliczu ataków rebeliantów Huti, których pociski, wystrzeliwane z sąsiedniego Jemenu, trafiły saudyjskie lotniska i zabiły kilkanaście osób.
Wspierani przez Iran Huti w ostatnich latach z lokalnej milicji stali się międzynarodowym graczem. Od 2014 roku kontrolują stolicę Jemenu, Sanę. Gdy Izraelczycy równali z ziemią Strefę Gazy po atakach z 7 października 2023 r., Huti wypowiedzieli wojnę także im, atakując izraelskie statki przepływające przez Morze Czerwone.
Wreszcie, po inwazji USA i Izraela na Iran w lutym 2026 roku i częściowej blokadzie cieśniny Ormuz, jemeńscy rebelianci zyskali niezwykle cenną kartę przetargową – szlak handlowy prowadzący przez cieśninę Bab al-Mandab.
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