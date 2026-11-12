Prawa autorskie: AFP AFP Prawa autorskie: AFP AFP

Zaloguj się, aby zapisać na później 12 listopada 2026 Dodaj nas w Google Pułapka geografii. Dlaczego Bliski Wschód wciąż trzyma światowy handel za gardło Grzegorz Kordylas przeczytasz w 7 minut Siedemdziesiąt lat po kryzysie sueskim znów się okazuje, że nie trzeba kontrolować całego oceanu, by wpłynąć na światowy handel. Wystarczy móc zagrozić jednemu z jego kluczowych przejść. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: AFP AFP Prawa autorskie: AFP AFP

Arabia Saudyjska dysponuje jednym z najnowocześniejszych arsenałów militarnych na świecie. A jednak w minionych tygodniach ten ogromny arsenał wydawał się bezradny w obliczu ataków rebeliantów Huti, których pociski, wystrzeliwane z sąsiedniego Jemenu, trafiły saudyjskie lotniska i zabiły kilkanaście osób.

Wspierani przez Iran Huti w ostatnich latach z lokalnej milicji stali się międzynarodowym graczem. Od 2014 roku kontrolują stolicę Jemenu, Sanę. Gdy Izraelczycy równali z ziemią Strefę Gazy po atakach z 7 października 2023 r., Huti wypowiedzieli wojnę także im, atakując izraelskie statki przepływające przez Morze Czerwone.