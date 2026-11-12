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Prawa autorskie: AFPAFP
12 listopada 2026

Pułapka geografii. Dlaczego Bliski Wschód wciąż trzyma światowy handel za gardło

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Siedemdziesiąt lat po kryzysie sueskim znów się okazuje, że nie trzeba kontrolować całego oceanu, by wpłynąć na światowy handel. Wystarczy móc zagrozić jednemu z jego kluczowych przejść.

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Arabia Saudyjska dysponuje jednym z najnowocześniejszych arsenałów militarnych na świecie. A jednak w minionych tygodniach ten ogromny arsenał wydawał się bezradny w obliczu ataków rebeliantów Huti, których pociski, wystrzeliwane z sąsiedniego Jemenu, trafiły saudyjskie lotniska i zabiły kilkanaście osób.

Wspierani przez Iran Huti w ostatnich latach z lokalnej milicji stali się międzynarodowym graczem. Od 2014 roku kontrolują stolicę Jemenu, Sanę. Gdy Izraelczycy równali z ziemią Strefę Gazy po atakach z 7 października 2023 r., Huti wypowiedzieli wojnę także im, atakując izraelskie statki przepływające przez Morze Czerwone.

Wreszcie, po inwazji USA i Izraela na Iran w lutym 2026 roku i częściowej blokadzie cieśniny Ormuz, jemeńscy rebelianci zyskali niezwykle cenną kartę przetargową – szlak handlowy prowadzący przez cieśninę Bab al-Mandab.

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Na zdjęciu Grzegorz Kordylas
Grzegorz Kordylas

Autor artykułów prasowych i publikacji naukowych na temat państw Bliskiego Wschodu i Afryki, konfliktów zbrojnych i przestępczości międzynarodowej. Ukończył studia magisterskie ze specjalizacją Bliski Wschód na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

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