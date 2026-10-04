Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.press Ilustracja Mateusz M... Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.press Ilustracja Mateusz M...

Zaloguj się, aby zapisać na później 04 października 2026 Dodaj nas w Google Rachunek za ogień. Czy twój ubezpieczyciel podpala twój dom? Anna Pamuła przeczytasz w 7 minut Do połowy września spłonęło w Unii blisko 670 tysięcy hektarów, prawie dwa razy więcej niż wynosi średnia z ostatnich dwudziestu lat. Jak wysoki będzie rachunek i kto będzie musiał go zapłacić? — pyta Anna Pamuła w ostatniej rozmowie naszego cyklu o ogniu i pożarach. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.press Ilustracja Mateusz M... Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.press Ilustracja Mateusz M...

Z pytaniami trafiłam do Finance Watch, brukselskiej organizacji, która powstała z inicjatywy europosłów, którzy po kryzysie z 2008 roku zorientowali się, że o regulacjach finansowych rozmawiają z nimi niemal wyłącznie lobbyści branży. Finance Watch miała być drugim głosem. W 2025 roku stworzyła Breaking the spiral of uninsurable climate losses – jedyny taki przewodnik po ubezpieczeniach związanych z katastrofami klimatycznymi.

Anna Pamuła, OKO.press: Pali się wieś we Francji, powiedzmy sto osiemdziesiąt domów. Kto zapłaci za ich odbudowę?