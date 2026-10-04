0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.pressIlustracja Mateusz M...
04 października 2026

Rachunek za ogień. Czy twój ubezpieczyciel podpala twój dom?

przeczytasz w 7 minut

Do połowy września spłonęło w Unii blisko 670 tysięcy hektarów, prawie dwa razy więcej niż wynosi średnia z ostatnich dwudziestu lat. Jak wysoki będzie rachunek i kto będzie musiał go zapłacić? — pyta Anna Pamuła w ostatniej rozmowie naszego cyklu o ogniu i pożarach.

Dodaj nas w Google
Google News

Z pytaniami trafiłam do Finance Watch, brukselskiej organizacji, która powstała z inicjatywy europosłów, którzy po kryzysie z 2008 roku zorientowali się, że o regulacjach finansowych rozmawiają z nimi niemal wyłącznie lobbyści branży. Finance Watch miała być drugim głosem. W 2025 roku stworzyła Breaking the spiral of uninsurable climate losses – jedyny taki przewodnik po ubezpieczeniach związanych z katastrofami klimatycznymi.

Anna Pamuła, OKO.press: Pali się wieś we Francji, powiedzmy sto osiemdziesiąt domów. Kto zapłaci za ich odbudowę?

Julia Symon, Paul Fox, Finance Watch*: W większości ubezpieczyciele. Polisę mieszkaniową ma we Francji ponad 97 proc. gospodarstw, a ochrona od ognia jest jej podstawą. Tyle że tylko w granicach umowy: z udziałem własnym, z limitami, według wyceny, która nie zawsze pokrywa koszt odbudowy. Resztę dokłada doraźnie państwo z budżetu. Przy naprawdę wielkich katastrofach także Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Gospodarka

kryzys klimatyczny

megapożary

ubezpieczenia

Unia Europejska

Na zdjęciu Anna Pamuła
Anna Pamuła

Niezależna dziennikarka, pisała m.in. dla Gazety Wyborczej, Parents we Francji i Time’a w USA. Autorka książek "Polacos. Chajka płynie do Kostaryki" i "Wrzenie. Francja na krawędzi". Jej najnowsza książka reporterska "Mamy do pogadania" traktuje o macierzyństwie na świecie i stygmatyzacji związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Współpracuje jako redaktorka i lokalna producentka z Martyną Wojciechowską. Wspólnie napisały "Co chcesz powiedzieć światu". Razem z Martą Frej tworzy projekt "Tabubabki". Stypendystka Pulitzer Center i IWMF (International Women's Media Foundation). Mieszka we Francji.

Komentarze

Nasze tematy