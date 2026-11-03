Prawa autorskie: Fot. STEFANO RELLANDINI / AFP Fot. STEFANO RELLAND... Prawa autorskie: Fot. STEFANO RELLANDINI / AFP Fot. STEFANO RELLAND...

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 listopada 2026 Dodaj nas w Google Rodzice mieli lepiej – mówią studenci w Mediolanie. Korespondencja z protestów Mikołaj Tyczyński przeczytasz w 6 minut “1000 euro miesięcznie w Mediolanie nie pokryje ci czynszu i wydatków na jedzenie no może najwyżej na tydzień. Tak się nie da żyć”. „Nie mamy już takich samych możliwości jak nasi rodzice”. We Włoszech nie jest już lepiej, tylko tak samo, albo gorzej. A władza chce wybrać 5 proc. PKB na obronę. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. STEFANO RELLANDINI / AFP Fot. STEFANO RELLAND... Prawa autorskie: Fot. STEFANO RELLANDINI / AFP Fot. STEFANO RELLAND...

Na dworcu Milano Centrale zawsze można spotkać sporo policjantów pilnujących porządku, ale tym razem było ich wyjątkowo wielu. Kontrolowali zdecydowaną większość osób próbujących dostać się do głównej hali dworcowej. To efekt wzmożonych środków bezpieczeństwa, podjętych w związku demonstracjami, które od kilku tygodni odbywają się w Mediolanie.

Europejska fala protestów, która przetoczyła się przez Francję, Hiszpanię, Portugalię czy Belgię nie ominęła też Włoch. Protestuje cały kraj: od Turynu aż po Palermo. Na południu strajkowała głównie branża transportowa i rolnictwo. Na jakiś czas doprowadziło do niedoborów w sklepach, a także problemów z dostępnością paliwa. Zaś na północy buntują się przede wszystkim studenci, którzy mówią o tym, że w Italii nie ma dla nich przyszłości.