Prawa autorskie: Photo by Eyad Baba / AFP Photo by Eyad Baba /... Prawa autorskie: Photo by Eyad Baba / AFP Photo by Eyad Baba /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 października 2026 Dodaj nas w Google Rok po zawieszeniu broni w Gazie. Pomoc humanitarna wciąż jest blokowana Aleksander Kamkow przeczytasz w 9 minut W październiku 2025 Donald Trump triumfalnie ogłaszał, że zakończył wojnę w Gazie. Rok później mało kto pamięta o jego planie, a w palestyńskiej enklawie trwa pełzająca wojna i permanentny kryzys humanitarny. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by Eyad Baba / AFP Photo by Eyad Baba /... Prawa autorskie: Photo by Eyad Baba / AFP Photo by Eyad Baba /...

10 października minął rok od ogłoszenia zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Akt ten formalnie kończył trwającą od 7 października 2023 roku wojnę, w trakcie której w wyniku działań sił izraelskich w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tysiące osób.

Pierwsza faza rozejmu zakładała uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników w zamian za wypuszczenie z więzień palestyńskich „więźniów bezpieczeństwa”. W założeniach porozumienie miało prowadzić do pełnej demilitaryzacji Hamasu oraz całkowitego wycofania się IDF ze Strefy Gazy.