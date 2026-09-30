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Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.plFot. Robert Kowalews...
30 września 2026

Romanowski bez aresztu i z listem żelaznym. To nagroda od neo-sędziego, awansowanego za PiS

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List żelazny zezwalający ukrywającemu się od dwóch lat Marcinowi Romanowskiemu na powrót do Polski wydał neo-sędzia Konrad Mielcarek. Za władzy PiS został on komisarzem wyborczym i podpisał listy poparcia do neo-KRS. Na razie  list żelazny jest nieprawomocny, a tymczasowy areszt wobec Romanowskiego nadal obowiązuje.

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Wydanie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego – na zdjęciu u góry – który uciekł z Polski przed zarzutami i aresztowaniem za aferę Funduszu Sprawiedliwości, to spore zaskoczenie. Bowiem Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, złożyła sprzeciw. A zgodnie ze znowelizowanymi za władzy PiS przepisami karnymi, taki sprzeciw wiąże sąd.

Tymczasem Sąd Okręgowy w Warszawie w środę 30 września 2026 roku wydał Romanowskiemu list żelazny pozwalający mu bezpiecznie wrócić do Polski. Może stawiać się z wolnej stopy przed prokuraturą i sądem. Bo sąd jednocześnie uchylił tymczasowe aresztowanie Romanowskiego. Gdyby to orzeczenie się uprawomocniło, to upadłoby też wystawione za Romanowskim ENA. Mógłby on podróżować po całym świecie.

Romanowski dostał list żelazny bez żadnego poręczenia. Został tylko zobowiązany do stawiania się na wezwania sądu i prokuratora, niewpływania na zeznania innych osób i nieopuszczania wskazanego miejsca pobytu w Polsce bez zgody sądu.

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Sąd Okręgowy w Warszawie

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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