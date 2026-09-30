Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 września 2026 Romanowski bez aresztu i z listem żelaznym. To nagroda od neo-sędziego, awansowanego za PiS Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 7 minut List żelazny zezwalający ukrywającemu się od dwóch lat Marcinowi Romanowskiemu na powrót do Polski wydał neo-sędzia Konrad Mielcarek. Za władzy PiS został on komisarzem wyborczym i podpisał listy poparcia do neo-KRS. Na razie list żelazny jest nieprawomocny, a tymczasowy areszt wobec Romanowskiego nadal obowiązuje. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Wydanie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego – na zdjęciu u góry – który uciekł z Polski przed zarzutami i aresztowaniem za aferę Funduszu Sprawiedliwości, to spore zaskoczenie. Bowiem Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, złożyła sprzeciw. A zgodnie ze znowelizowanymi za władzy PiS przepisami karnymi, taki sprzeciw wiąże sąd.

Tymczasem Sąd Okręgowy w Warszawie w środę 30 września 2026 roku wydał Romanowskiemu list żelazny pozwalający mu bezpiecznie wrócić do Polski. Może stawiać się z wolnej stopy przed prokuraturą i sądem. Bo sąd jednocześnie uchylił tymczasowe aresztowanie Romanowskiego. Gdyby to orzeczenie się uprawomocniło, to upadłoby też wystawione za Romanowskim ENA. Mógłby on podróżować po całym świecie.