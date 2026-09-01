Prawa autorskie: Państwowa służba sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy / AFP Państwowa służba syt... Prawa autorskie: Państwowa służba sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy / AFP Państwowa służba syt...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 września 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Rosja wzmaga bombardowania miast Ukrainy i nacisk na Donbas [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Uderzenia powietrzne w magazyny i centra logistyczne po obu stronach frontu. Rosyjskie zdolności rafinacji ropy najniższe od 20 lat. Zmiany organizacyjne w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Słowiańsk i Kramatorsk w bezpośredniej strefie działań wojennych. Sytuację podsumowuje płk Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 7 minut Skomentuj

Rozwój sytuacji – w minionym tygodniu do najistotniejszych zmian w położeniu wojsk doszło w Donbasie, gdzie siły rosyjskie zbliżyły się od wschodu do Kramatorska i Słowiańska oraz w rejonie Dobropilia, gdzie agresor dokonał oskrzydlenia miasta od północnego wschodu.

Kolejnymi niepowodzeniami zakończyły się rosyjskie działania na kierunku łymańskim oraz w obwodzie charkowskim na odcinku Borowa — Kupiańsk.

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

Rosyjskie ataki powietrzne

Rosjanie nasilili ataki w strefie przygranicznej z Mołdawią. W minionym tygodniu zaatakowane zostały 350-metrowy most kolejowo drogowy w Zatoce łączący obwód odeski z regionem Budziaku oraz most w Majakach na strategicznej trasie M15 Odessa – Reni.

Ponadto doszło do uderzeń powietrznych na trzy przejścia graniczne na północny zachód od Izmaiła. W nocy z 26 na 27 sierpnia pięć dronów wtargnęło w mołdawską przestrzeń powietrzną. Działania te w połączeniu z atakami na odeskie porty stanowią część rosyjskiej kampanii zakłócania ukraińskiego eksportu produktów rolnych.

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W nocy z 24 na 25 sierpnia Rosjanie rozpoczęli trwającą przez cały miniony tydzień kampanię intensyfikacji ataków powietrznych na ukraińskie miasta. Pierwszej doby na Ukrainę spadło 150 dronów typu Shahed, Gerbera i Parodia oraz pociski balistyczne. Celem była infrastruktura produkcyjna, logistyczna, magazynowa, rolna i kolejowa w obwodach czernihowskim, dniepropietrowskim, kijowskim, charkowskim i zaporoskim.

Ponadto tego dnia zostały użyte drony Molnia wyposażone w pełni autonomiczny, sterowany przez SI, system namierzania celu. W dronie zainstalowano amerykański (produkowany na Tajwanie) moduł komputerowy Nvidia Jetson Orin.

W kolejnych dobach agresor użył od 258 do ponad 500 dronów oraz nieokreśloną liczbę pocisków balistycznych. We wsi Myła w obwodzie kijowskim doszło do uszkodzenia 130 budynków w wyniku eksplozji wtórnych po trafieniu w magazyny amunicji.

Rosjanie zaczęli stosować nową taktykę, polegającą na wystrzeliwaniu dronów przez całą dobą, a nie w jednym lub kilku zmasowanych atakach. Ponadto po raz pierwszy użyte zostały zmodernizowane rakiety balistycznej 9M723-2 Iskander-1000. W stosunku do starszej wersji Iskander-1000 należący do nowego systemu rakietowego Bora-M posiada silniejszy silnik, co pozwala mu na osiąganie celów na dystansie 550 kilometrów.

Kijów, płonący blok po rosyjskim ataku, 1 września 2026 roku. Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych/ AFP

Ogółem Rosjanie w minionym tygodniu użyli około 1500 dronów, z czego ponad połowa należała do nowej generacji z napędem odrzutowym oraz nieznanej liczby pocisków balistycznych S-400 i Iskander.

Minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki poinformował, że ​​rosyjskie ataki powietrzne zniszczyły około 90 procent zdolności magazynowych i dystrybucji produktów żywnościowych największych ukraińskich sieci handlowych.

Ukraińskie ataki powietrzne

25 sierpnia zaatakowana została rafineria ropy naftowej Afipsky w Kraju Krasnodarskim, Zakład o zdolności produkcyjnej 6.25 miliona ton rocznie ma kluczowe znaczenie dla przemysłu rafineryjnego w południowej Rosji. Tego samego dnia doszło do ataku na zakłady gazownicze w obwodzie astrachańskim, rafinerią w obwodzie rostowskim oraz centrum handlowe Epicenter w okupowanym Melitopolu.

27 sierpnia ukraińskie drony zaatakowały magazyny firmy Ozon w Republice Baszkirii i w Orenburgu oraz doprowadziły do pożaru na terenie rafinerii Slavneft-YANOS w Jarosławiu.

Według Bloomberg wolumen rafinacji ropy w Federacji Rosyjskiej spadł do najniższego poziomu od 20 lat.

W kolejnych dniach ukraińskie siły systemów bezzałogowych ponawiały ataki na magazyny Ozon, Yandex Marketplace oraz magazyny firmy DNS Retail specjalizującej się w sprzedaży elektroniki użytkowej, komputerów, smartfonów i sprzętu AGD.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

W ukraińskich mediach społecznościowych pojawiły się informacje dotyczące zmian w strukturach sił zbrojnych, zapewne związane z działaniami nowego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Mychajło Drapatego.

144 Brygada Zmechanizowana została przeniesiona do 30 Korpusu Piechoty Morskiej i przekształcona w 42 Brygadę Piechoty Morskiej. 425 pułk szturmowy „Skelia” przekazano pod dowództwo 1 Korpusu Gwardii Narodowej Azow. Równocześnie na bazie 3 batalionu międzynarodowego tzw. Azow International utworzono 52 pułk szturmowy. W batalionie służyli ochotnicy z 40 państw, głównie z Europy, USA i Kanady.

423 i 433 bataliony systemów bezzałogowych zostały rozbudowane do rozmiarów pułków.

Docelowo każdy z ukraińskich korpusów ma dysponować etatowym pułkiem składającym się z operatorów dronów i niezbędnego zabezpieczenia logistycznego. Dochodzi również do zmian personalnych, m.in. wyznaczono nowego dowódcę 44 Brygady zmechanizowanej. Oczekiwana jest dymisja dowódcy 11 Korpusu Armijnego odpowiadającego za obronę kluczowego odcinka frontu na kierunku słowiańsko-kramatorskim. Generała Ołeksija Majstrenko, który „nie odpowiada współczesnym realiom podejmowania decyzji” ma zastąpić pułkownik Emil Iszkulow, były dowódca 80 Brygady Powietrzno-Szturmowej, a obecnie zastępca dowódcy 7 Korpusu Szybkiego Reagowania.

Zmiany organizacyjne wprowadzanego przez generała Drapatego zmierzają w kierunku odejścia od scentralizowanego dowodzenia i zapewnienia większej samodzielności operacyjnej dowódcom korpusów. Naczelny dowódca zapowiedział restrukturyzację struktur sztabowych.

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe przybył 25 sierpnia do Moskwy. Ratcliffe spotkał się z dyrektorem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz prawdopodobnie szefami departamentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Według Wall Street Journal derektor CIA ostrzegł rosyjskie władze przed eskalacją konfliktu poprzez potencjalne ataki na państwa członkowskie NATO, szczególnie zagrożone są Łotwa, Litwa I Estonia.

Komentarz autora: Na obecnym etapie wojny Federacja Rosyjska mogłaby przeprowadzić ataki powietrzne przy użyciu broni rakietowej i systemów bezzałogowych na kraje bałtyckie w celu podważenie wiarygodności klauzuli wzajemnej pomocy zawartej głównie w Artykule 5 i destabilizacji NATO. Takie działanie wymagałoby zdecydowanej i wspólnej odpowiedzi wszystkich państw członkowskich.

Kremlowska agencja TASS poinformowała o rozpoczęciu seryjnej produkcji systemu walki radioelektronicznej „Wołna Kupol Garant” zaprojektowanego do zakłócania łączności satelitarnej sieci Starlink. Pojedynczy zestaw składa się z sześciu specjalistycznych przyczep z antenami kierunkowymi, które zapewniają okrężne pokrycie obszaru 20 kilometrów kwadratowych. Koszt zestawu to około 1,8 miliona dolarów. Jego przeznaczeniem jest przede wszystkim ochrona obiektów o strategicznym znaczeniu. Do sierpnia 2026 roku Ukraińcy zniszczyli co najmniej trzy takie zestawy podczas testowania jego skuteczności.

Stan sytuacji od wtorku 25 sierpnia do poniedziałku 31 SIERPNIA 2026 roku.

POŁUDNIE UKRAINY

Krym – 27 sierpnia doszło do ataku na rosyjskie stanowisko dowodzenia dronami w okupowanej Oleniwce, a kolejnego dnia stację radarową Nebo-SV oraz kompleks radarowo-mobilny P-18. Ogółem od 1 lipca w ramach operacji „Wyłączenie Krymu” zniszczonych zostało 315 podstacji energetycznych

Obwód chersoński – 27 sierpnia ukraińskie siły systemów bezzałogowych zaatakowały rosyjską bazę remontu sprzętu w pobliżu Czonhar. Tego samego dnia rosyjscy operatorzy dronów zaatakowali autobus oraz cywila na rowerze w ramach taktyki tzw. ludzkiego safari.

Obwód zaporoski – w minionym tygodniu walki skupiały się w rejonie Orechowe oraz na zachód i północny zachód od Hulajpola jednak położenie wojsk jest niejasne ze względu nałożone przez obie strony konfliktu ograniczenia w dostępie informacji. Nadal toczą się walki na obszarze zabudowanym w Orechowie, w związku w tym można wnioskować, że doszło do stałego przełamania ukraińskiej obrony na podejściach do miasta, a nie tylko działań infiltracyjnych.

Na zachód od Hulajpola wojska rosyjskie nadal były obecne między wsiami Werchnia Terska i Wozdwyżiwka i wprowadzają do walki kolejne siły wykorzystując włamanie w ukraińską obronę.

Rozpoczęły się walki o ważną na poziomie taktycznym wieś Dobropilia (na północny zachód od Hulajpola). Jej zdobycie pozwoliłoby Rosjanom skonsolidować pozycje na zachód od rzeki Hanczur.

Opublikowane materiały filmowe pokazują ukraińskich żołnierzy w zachodniej części Ternuwate, co podważa rosyjską narrację o przejęciu kontroli nad tym obszarem.

DONBAS

Podczas inspekcji Grupy Armii „Południe” szef sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej generał Walerij Gierasimow przedstawił ocenę rosyjskich postępów na kierunku kramatorsko-słowiańskim. Według Gierasimowa pod kontrolą znalazły się wsie Pyskuniwka, Perszomariwka i Oriczuwatka znajdujące się w odległości 3-4 kilometrów od przedmieść Słowiańska i Kramatorska.

Prawdopodobnie kilkuosobowe grupy szturmowe agresora rzeczywiście przenikają do wymienionych miejscowości, ale Rosjanie nie skonsolidowali sił na tyle, żeby zyskać kontrolę nad tym obszarem. Jednak ogłoszenie przez ukraińskie władze Słowiańska i Kramatorska strefą bezpośrednich działań wojennych świadczą o pogarszającej się sytuacji na froncie.

W rejonie pokrowskim wojska rosyjskie dotarły do wsi Haniwka na północ od Dobropilia. Jednak, wbrew rosyjskim twierdzeniom, nic nie wskazuje na bliskie załamanie obrony w samym mieście. Obrońcy zajmuje dogodne pozycje w rejonie kopalni „Biłycka” oraz zabudowaniach Dobropilia i pobliskiego Biłozerskie. Ponadto siły rosyjskiej 51 Armii Ogólnowojskowej, prowadzącej działania zaczepne od pół roku, są znacząco wyczerpane.

Rosjanie nadal nie są w stanie skonsolidować swoich pozycji w rejonie Kostiantyniwki, wojska ukraińskie przenikają do miasta z utrzymywanych pozycji na północnych i północno – zachodnich obrzeżach zabudowań miejskich. Mniej korzystna dla obrońców jest sytuacja na wschód i na zachód od miasta. Rosjanie odnotowują niewielkie, ale stałe postępy w rejonie wsi Toreckie, Stepaniwka, Iliniwka na zachód od Kostiantyniwki oraz zajęli wieś Stinki na północny wschód od Kostiantyniwki.

NA PÓŁNOC OD RZEKI DONIEC

Siły ukraińskie nadal przeprowadzają kontrataki w rejonie Łymania oraz na północny zachód od miasta.

Natomiast Rosjanie odnotowali postępy na południowy wschód od Łymania w rejonie Ozierne na kierunku Rajhorodok.

Ukraińskie jednostki szturmowe kontynuowały działania zaczepne na północ od Kupiańska i dotarły do wsi Zapadne. Kontrataki na przyczółku w rejonie Borowej nadal nie pozwalają Rosjanom na odzyskanie pełnej inicjatywy i doprowadziły prawdopodobnie do niewielkich postępów na południowy wschód od miejscowości.

OBWÓD SUMSKI

Wojska rosyjskie osiągnęły postępy terenowe w rejonie wsi Bezsaliwka, na północny zachód od Sum. Jest to izolowany kierunek działań, bez istotnego wpływu na sytuację ogólną.

PROGNOZA: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej skupi posiadane odwody i zasoby na wsparciu działań ofensywnych Grupy Armii Centrum i Grupy Armii Południe odpowiadających za działania w Donbasie. Odbije się to negatywnie na zdolnościach zaczepnych rozciągniętej na zbyt dużym obszarze GA Zachód w obwodzie charkowskim i GA Wschód uwikłanej w działania manewrowe w obwodzie zaporoskim i dnipropietrowskim.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

Skomentuj Google News Wydrukuj Bezpieczeństwo Ukraina Władimir Putin Wołodymyr Zełenski Sytuacja na froncie wojna w Ukrainie Piotr Lewandowski Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie. Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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