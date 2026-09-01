Prawa autorskie: Foto Brendan Smialowski / AFP Foto Brendan Smialow... Prawa autorskie: Foto Brendan Smialowski / AFP Foto Brendan Smialow...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 września 2026 Rosja może przetestować art. 5. Spór o trwałość Sojuszu zaczął się przed wejściem Polski do NATO Radosław Korzycki przeczytasz w 10 minut Po wizycie szefa CIA w Moskwie i ostrzeżeniach Donalda Tuska wraca pytanie o art. 5 i gotowość NATO do odpowiedzi na rosyjską prowokację. W 1998 roku, gdy Senat USA głosował nad przyjęciem Polski, Czech i Węgier, 19 senatorów było przeciw. Czego się obawiali? Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto Brendan Smialowski / AFP Foto Brendan Smialow... Prawa autorskie: Foto Brendan Smialowski / AFP Foto Brendan Smialow...

Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Kreml 25 sierpnia 2026. Wizyta była kilkugodzinna, nieoficjalna i na tyle nietypowa, że natychmiast przypomniano sobie o jego poprzedniku w rządzie Bidena, Williamie Burnsie. Ten pojawił się w rosyjskiej stolicy w listopadzie 2021 roku, żeby ostrzec Kreml przed konsekwencjami przygotowywanej inwazji na Ukrainę. Wtedy okazało się, że bezskutecznie.

Tym razem powód wizyty przez kilka dni pozostawał niejasny. „Wall Street Journal” i CBS podały później, że Ratcliffe ostrzegał rosyjskie służby przed uderzeniem na którekolwiek z państw NATO. Mowa była o krajach bałtyckich. Reuters potwierdził tę wersję, ale ostrożniej: możliwość rosyjskiej operacji przeciw członkom Sojuszu była przedmiotem rozmowy, ale nie wiadomo, czy stanowiła główny cel podróży. Z innych doniesień wynika, że rozmawiano również o Iranie i próbie wznowienia negocjacji rosyjsko-ukraińskich.