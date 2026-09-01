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Prawa autorskie: Foto Brendan Smialowski / AFPFoto Brendan Smialow...
01 września 2026

Rosja może przetestować art. 5. Spór o trwałość Sojuszu zaczął się przed wejściem Polski do NATO

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Po wizycie szefa CIA w Moskwie i ostrzeżeniach Donalda Tuska wraca pytanie o art. 5 i gotowość NATO do odpowiedzi na rosyjską prowokację. W 1998 roku, gdy Senat USA głosował nad przyjęciem Polski, Czech i Węgier, 19 senatorów było przeciw. Czego się obawiali?

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Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Kreml 25 sierpnia 2026. Wizyta była kilkugodzinna, nieoficjalna i na tyle nietypowa, że natychmiast przypomniano sobie o jego poprzedniku w rządzie Bidena, Williamie Burnsie. Ten pojawił się w rosyjskiej stolicy w listopadzie 2021 roku, żeby ostrzec Kreml przed konsekwencjami przygotowywanej inwazji na Ukrainę. Wtedy okazało się, że bezskutecznie.

Tym razem powód wizyty przez kilka dni pozostawał niejasny. „Wall Street Journal” i CBS podały później, że Ratcliffe ostrzegał rosyjskie służby przed uderzeniem na którekolwiek z państw NATO. Mowa była o krajach bałtyckich. Reuters potwierdził tę wersję, ale ostrożniej: możliwość rosyjskiej operacji przeciw członkom Sojuszu była przedmiotem rozmowy, ale nie wiadomo, czy stanowiła główny cel podróży. Z innych doniesień wynika, że rozmawiano również o Iranie i próbie wznowienia negocjacji rosyjsko-ukraińskich.

Donald Trump próbował rozluźnić napięcie. Zapewniał, że Putin nie zaatakuje państw NATO, a wizyta Ratcliffe’a była niemal rutynowym kontaktem między szefami służb. Kilka dni później samo NATO przekazało, że nie widzi bezpośredniego zagrożenia atakiem, choć Rosja nasila operacje hybrydowe w Europie.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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