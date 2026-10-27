Rosjanie chcą zdobyć Dobropole przed zimą [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]
Trudna sytuacja wojsk ukraińskich w Dobropolu. Płoną rosyjskie fabryki kauczuku i zakłady zbrojeniowe. Pociski balistyczne spadają na Kijów. Ukraińska operacja „Weles” zaskoczyła Rosjan. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski
W minionym tygodniu walki skupiały się w rejonach Dobropola i Kostiantyniwki w Donbasie oraz Orechowego na Zaporożu. Wojska rosyjskie utrzymują wszędzie tam inicjatywę, ale nie osiągnęły zdecydowanych postępów. W najtrudniejszej sytuacji – ze względu na obustronne oskrzydlenie miasta przez wojska rosyjskie – są obrońcy Dobropola.
Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.
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