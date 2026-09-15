Rosjanie szykują się do uderzenia na Słowiańsk i Kramatorsk [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

Ukraińcy nadal atakują pod Łymaniem, natomiast Rosjanie uzyskali powodzenie pod Orechowem. Ukraińskie siły powietrzne uderzają już na dystansie ponad 2800 km. Rosyjskie ataki tuż przy granicy Polski. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski

Trwają walki wzdłuż tak zwanego Pasa Twierdz, głównej linii ukraińskich fortyfikacji w obwodzie donieckim. Główny wysiłek agresora skupia na kierunku Słowiańska, Kramatorska i Drużkiwki od wschodu oraz Kostantynówki i Drużkiwki od południa. Siły rosyjskie na południowym skrzydle Pasa Fortecznego podejmowały próby zdobycia Dobropola.

Rosjanie intensywnie atakują bombami szybującymi pozycje obrońców w strefie walk bezpośrednich oraz infrastrukturę drogową mostową oraz logistyczną na bezpośrednim zapleczu frontu i tyłowej strefie działań. Całkowicie lub częściowo zostały zniszczone mosty położone na północ od Kramatorska. Kramatorsk, Słowiańsk i Drużkiwka są codziennie bombardowane, atakowane dronami bliskiego i średniego zasięgu oraz ostrzeliwane artylerią rakietową. Ukraińskie siły systemów bezzałogowych odpowiadają atakami dronów średniego zasięgu na infrastrukturę logistyczną i struktury dowodzenia. W ich wyniku w minionym tygodniu zginęło w Doniecku dwóch wyższych oficerów z dowództwa 41 Armii Ogólnowojskowej.