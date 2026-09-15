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Prawa autorskie: Fot. Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via APFot. Iryna Rybakova/...
15 września 2026

Rosjanie szykują się do uderzenia na Słowiańsk i Kramatorsk [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

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Ukraińcy nadal atakują pod Łymaniem, natomiast Rosjanie uzyskali powodzenie pod Orechowem. Ukraińskie siły powietrzne uderzają już na dystansie ponad 2800 km. Rosyjskie ataki tuż przy granicy Polski. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski

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Trwają walki wzdłuż tak zwanego Pasa Twierdz, głównej linii ukraińskich fortyfikacji w obwodzie donieckim. Główny wysiłek agresora skupia na kierunku Słowiańska, Kramatorska i Drużkiwki od wschodu oraz Kostantynówki i Drużkiwki od południa. Siły rosyjskie na południowym skrzydle Pasa Fortecznego podejmowały próby zdobycia Dobropola.

Rosjanie intensywnie atakują bombami szybującymi pozycje obrońców w strefie walk bezpośrednich oraz infrastrukturę drogową mostową oraz logistyczną na bezpośrednim zapleczu frontu i tyłowej strefie działań. Całkowicie lub częściowo zostały zniszczone mosty położone na północ od Kramatorska. Kramatorsk, Słowiańsk i Drużkiwka są codziennie bombardowane, atakowane dronami bliskiego i średniego zasięgu oraz ostrzeliwane artylerią rakietową. Ukraińskie siły systemów bezzałogowych odpowiadają atakami dronów średniego zasięgu na infrastrukturę logistyczną i struktury dowodzenia. W ich wyniku w minionym tygodniu zginęło w Doniecku dwóch wyższych oficerów z dowództwa 41 Armii Ogólnowojskowej.

Na Zaporożu pogarsza się sytuacja obrońców Orechowego. Siły ukraińskie zostały związane walką w mieście i głęboko oskrzydlone z północnego zachodu.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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