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Prawa autorskie: Ukraińskie służby ratownicze za pośrednictwem APUkraińskie służby ra...
22 września 2026

Rosjanie starają się teraz zniszczyć ukraińskie koleje [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

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Kolejny etap ukraińskiej operacji zaczepnej pod Łymaniem. Rosjanie odnotowują postępy pod Orechowem i Dobropolem.Rosja i Ukraina przeprowadzają zmasowane ataki powietrzne. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski

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Ukraińskie dowództwo oficjalnie potwierdziło prowadzenie operacji zaczepnej na północ od Łymania. Operacja nosząca kryptonim „Vivaldi” doprowadziła do wyzwolenia obszaru położnego między wsiami Serednie – Jarowe – Nowoseliwka. Jej celem jest wyparcie Rosjan za rzekę Żerebiec.

Wojska rosyjskie w minionym tygodniu nie odnotowały znaczących postępów w rejonie Słowiańska i Kramatorska pomimo prowadzenia zmasowanych ostrzałów artyleryjsko rakietowych i bombardowań lotniczych. Pogorszyła się natomiast sytuacja sił ukraińskich broniących pozycji w rejonie Orechowa i Dobropili.

Ukraińskie dowództwo kontynuuje zmiany organizacyjne w siłach zbrojnych. W minionym tygodniu rozwiązana została Wschodnia Grupa Wojsk odpowiedzialna za obronę Donbasu i wschodniej części obwodu charkowskiego. Na jej miejsce utworzono Operacyjne Zgrupowanie Zadaniowe Centrum i Operacyjne Zgrupowanie Zadaniowe Azow.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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