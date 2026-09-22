Rosjanie starają się teraz zniszczyć ukraińskie koleje [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]
Kolejny etap ukraińskiej operacji zaczepnej pod Łymaniem. Rosjanie odnotowują postępy pod Orechowem i Dobropolem.Rosja i Ukraina przeprowadzają zmasowane ataki powietrzne. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski
Ukraińskie dowództwo oficjalnie potwierdziło prowadzenie operacji zaczepnej na północ od Łymania. Operacja nosząca kryptonim „Vivaldi” doprowadziła do wyzwolenia obszaru położnego między wsiami Serednie – Jarowe – Nowoseliwka. Jej celem jest wyparcie Rosjan za rzekę Żerebiec.
Wojska rosyjskie w minionym tygodniu nie odnotowały znaczących postępów w rejonie Słowiańska i Kramatorska pomimo prowadzenia zmasowanych ostrzałów artyleryjsko rakietowych i bombardowań lotniczych. Pogorszyła się natomiast sytuacja sił ukraińskich broniących pozycji w rejonie Orechowa i Dobropili.
Ukraińskie dowództwo kontynuuje zmiany organizacyjne w siłach zbrojnych. W minionym tygodniu rozwiązana została Wschodnia Grupa Wojsk odpowiedzialna za obronę Donbasu i wschodniej części obwodu charkowskiego. Na jej miejsce utworzono Operacyjne Zgrupowanie Zadaniowe Centrum i Operacyjne Zgrupowanie Zadaniowe Azow.
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