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04 września 2026

Rosjanie w top 5 pod względem liczby wiz strefy Schengen. Czy sankcje w ogóle działają?

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Obywatele Rosji w 2025 roku aplikowali o niemal 680 tysięcy wiz w strefie Schengen, tym samym należąc do 5 krajów o najwyższej liczbie aplikacji. I bardzo rzadko spotykali się z odmową. Atak w Lipsku stawia też pytania o ograniczenie działalności rosyjskich dyplomatów w UE.

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Podejrzany o dokonanie ataku na lotnisku w Lipsku obywatel Białorusi wjechał do Unii Europejskiej, posługując się rosyjskim paszportem na wizie Schengen wydanej przez Włochy – wynika z ustaleń niemieckich śledczych, o których informuje niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung.

Co szczególnie istotne, wcześniej był notowany w państwach bałtyckich, a mimo to dostał włoską wizę turystyczną Schengen i na niej przekroczył zewnętrzną granicę UE.

Jak wynika z danych strefy Schengen, udostępnianych przez Komisję Europejską, Rosja wciąż należy do top 5 państw, z których pochodzi najwięcej aplikantów o krótkoterminowe wizy Schengen. W 2025 roku Rosjanie aplikowali aż o 680 tysięcy wiz. I uwaga – bynajmniej nie znajduje się w grupie krajów o najwyższym odsetku odmów. Co więcej, w 2025 roku odsetek odmów wydania wiz dla obywateli Rosji spadł. Co udało się osiągnąć w tej sprawie od 2022 roku?

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Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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