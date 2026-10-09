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Prawa autorskie: Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Porzycki ...
09 października 2026

Rozwałka na lewicy. Wszystko przez Gibałę

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„Jest niezła rozwałka wewnętrzna w Nowej Lewicy po tych wyborach” — słyszymy od polityków z lewej strony. Dla Razem wybory w Krakowie to dowód, że są w stanie prześcignąć Nową Lewicę w kampanii do Sejmu w 2027. Czy to możliwe w skali kraju?

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W 2023 roku Nowa Lewica uzyskała w wyborach do Sejmu w Krakowie prawie 13 proc. W kampanii prezydenckiej w 2025 rok w Krakowie Adrian Zandberg dostał 10,5 proc., Magdalena Biejat 6 proc., Joanna Senyszyn 1,7 proc. To razem ponad 18 proc.

Teraz w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa wyniki Aleksandry Owcy (6,91 proc.) i Darii Gosek-Popiołek (4,81) zsumowały się do niecałych 12 proc.

Gdzie podziali się wyborcy lewicy? Wszyscy nasi rozmówcy i rozmówczynie wskazują na specyfikę Krakowa, w którym pozycję dominującą w stawce zajął Łukasz Gibała, polityk spoza partii sejmowych, dotychczas kojarzony także z postulatami progresywnych ruchów miejskich. To do niego miała odpłynąć część wyborców obu kandydatek, z których jedna — Aleksandra Owca — została radną, startując z jego listy, a druga — Daria Gosek Popiołek — poparła go, gdy kandydował w 2024 roku.

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Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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