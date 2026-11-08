Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 08 listopada 2026 Dodaj nas w Google Rynek w Krakowie: ślady po kulach, wywrócone stoliki, milczenie. „Nic nie będzie już takie samo” Katarzyna Kojzar przeczytasz w 4 minuty Rynek Główny w Krakowie został otwarty po ponad dobie od tragicznych wydarzeń. Wciąż widać ślady po ucieczce, przewrócone stoliki, wybite szyby. W miejscu, gdzie zginęli ludzie, palą się znicze. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Włodek / ...

Przy ogródku kawiarnianym, z którego zwykle widać stojące przy Sukiennicach dorożki, zebrał się tłum ludzi. Podchodzę bliżej i już wiem dlaczego. To miejsce-symbol, bolesna pamiątka po tym, co działo się na Rynku Głównym zaledwie dzień temu. Na stolikach niedojedzone ciastka, niedopita kawa. Krzesła poprzewracane, jakby przed chwilą klienci uciekali przed zamachowcem.

Rynek Główny został otwarty przez policję o godz. 18 w niedzielę, prawie 30 godzin po tragicznym ataku. W sobotnie popołudnie do serca Krakowa wjechało czarne subaru, a jego kierowca – Michał O. zaczął strzelać na oślep. Zabił sześć osób, ranił 15. Później okazało się, że zanim wyruszył do Krakowa, zabił też swoją rodzinę.