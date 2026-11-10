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Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...
10 listopada 2026

Rząd PiS chciał przetrącić policji kręgosłup. Jak to się leczy? [ROZMOWA PRZED 11 LISTOPADA]

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Gliniarze, którzy uczestniczyli za PiS w brutalnych policyjnych akcjach, zapewne wiedzą, kto pałował i używał gazu. Nie powiedzą tego organom ścigania, ale jeśli rozumieją, jak ważne jest, by tacy ludzie nie szli teraz do zabezpieczania, to są w stanie coś z tym zrobić przed 11 listopada – mówi ekspert policyjny Piotr Caliński.

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Rozmowę tę odbyliśmy przed atakiem zamachowca w Krakowie, kiedy policja błyskawicznie zareagowała, a młodzi policjanci zaryzykowali życie, by zatrzymać napastnika. Interesowało nas — i nadal interesuje — przygotowanie oddziałów prewencji policji do zabezpieczania zgromadzeń publicznych takich jak protesty przed TK czy Marsz Niepodległości. Wiele wskazuje, że za czasów PiS sprawność ta została zniszczona. Czy udało się to naprawić?

Agnieszka Jędrzejczyk, OKO.press: Czytał pan raport? Komisja ds. nacisków na społeczeństwo obywatelskie pokazuje, że w czasach PiS policja łamała reguły profesjonalnego działania. Czy to można naprawić? I to teraz, kiedy wrze pod Trybunałem Konstytucyjnym i zbliża się 11 listopada, kiedy Warszawę ma spowić dym z nielegalnych rac.

Piotr Caliński*: Czytałem. Całe 1600 stron. To może po kolei. Policja jest taka jak społeczeństwo, ale jest strukturą zhierarchizowaną i będąca pod wpływem polityków. I jeśli miała przez osiem lat rządów PiS konformistycznych i serwilistycznych szefów, to są tego konsekwencje.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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