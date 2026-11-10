Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age... Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 listopada 2026 Dodaj nas w Google Rząd PiS chciał przetrącić policji kręgosłup. Jak to się leczy? [ROZMOWA PRZED 11 LISTOPADA] Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 11 minut Gliniarze, którzy uczestniczyli za PiS w brutalnych policyjnych akcjach, zapewne wiedzą, kto pałował i używał gazu. Nie powiedzą tego organom ścigania, ale jeśli rozumieją, jak ważne jest, by tacy ludzie nie szli teraz do zabezpieczania, to są w stanie coś z tym zrobić przed 11 listopada – mówi ekspert policyjny Piotr Caliński. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age... Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Age...

Rozmowę tę odbyliśmy przed atakiem zamachowca w Krakowie, kiedy policja błyskawicznie zareagowała, a młodzi policjanci zaryzykowali życie, by zatrzymać napastnika. Interesowało nas — i nadal interesuje — przygotowanie oddziałów prewencji policji do zabezpieczania zgromadzeń publicznych takich jak protesty przed TK czy Marsz Niepodległości. Wiele wskazuje, że za czasów PiS sprawność ta została zniszczona. Czy udało się to naprawić?

Agnieszka Jędrzejczyk, OKO.press: Czytał pan raport? Komisja ds. nacisków na społeczeństwo obywatelskie pokazuje, że w czasach PiS policja łamała reguły profesjonalnego działania. Czy to można naprawić? I to teraz, kiedy wrze pod Trybunałem Konstytucyjnym i zbliża się 11 listopada, kiedy Warszawę ma spowić dym z nielegalnych rac.