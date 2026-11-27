W niedzielę Hiszpanie ruszą do urn. Rząd Pedro Sáncheza pod koniec kadencji podał się dymisji. Rozpisano wcześniejsze wybory, po których najprawdopodobniej władzę w kraju przejmie koalicja centroprawicowej Partii Ludowej i ultraprawicowego Vox.

W ostatnich przedwyborczych sondażach prowadzi centroprawicowa Partia Ludowa (ma 32 proc.). Zaraz po niej jest rządząca od blisko 8 lat (w koalicji) Partia Socjalistyczna (29 proc.). Trzecie miejsce na podium zajmuje ultraprawicowy Vox (18 proc.). Partie lewicowe zostają daleko z tyłu. Wygląda na to, że jeśli nawet wygrają socjaliści, nie będą mieli z kim utworzyć rządu.