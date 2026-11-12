0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Foto Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.plFoto Jakub Orzechows...
12 listopada 2026

„Różę pamiętamy” – sąd w Zamościu karze za taki napis kredą na murze. Po donosie Wszechpolaków?

przeczytasz w 4 minuty

5 marca 2026 r. w Zamościu miała być odsłonięta tablica upamiętniająca Różę Luksemburg, urodzoną w tym mieście. Środowiska prawicowe protestowały, odsłonięcie odwołano. Troje radnych z Lewicy napisało kredą na murze, w miejscu, gdzie miała być tablica „Różę pamiętamy”. Zostali ukarani.

Dodaj nas w Google
Google News

Poświęcona Luksemburg konferencja w ratuszu 5 marca 2026 r. została przerwana przez Roberta Bąkiewicza. Na ścianie budynku przy ulicy Staszica 37, w miejscu, gdzie miała zawisnąć tablica – i gdzie do 2018 roku wisiała stara tablica – uczestnicy złożyli kwiaty. Troje radnych Nowej Lewicy – Janusz Kupczyk i Katarzyna Szargało-Szkałuba oraz Piotr Zawrotniak – napisało kredą na ścianie „Różę pamiętamy”. Wszyscy troje dostali wyrok.

Dowodów ich czynu było mnóstwo: nagrania ze złożenia kwiatów pod kamienicą publikowały media, też społecznościowe. Widać jak na dłoni jak troje radnych pisze na ścianie „Różę pamiętamy”.

Przeczytaj także:

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Historia

Prawa człowieka

Sądownictwo

Robert Bąkiewicz

Róża Luksemburg

Tablica Róży Luksemburg w Zamościu

Zamość

Na zdjęciu Emilia Sułek
Emilia Sułek

reporterka, doktorka antropologii z Uniwersytetu Humboldtów, zajmuje się Europą Wschodnią i Azją Środkową. Na podstawie badań terenowych napisała książkę „Trading caterpillar fungus in Tibet” (Amsterdam University Press). Laureatka Recherchepreis Osteuropa (2024) i Gliwickiej Nagrody Literackiej (2025) za książkę „Baranie oko. Reportaż z Kirgistanu” (Wydawnictwo Czarne). Publikowała m.in. w The Guardian, WOZ: Die Wochenzeitung, New Lines Magazine, Piśmie, Gazecie Wyborczej i Polityce.

Na zdjęciu Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska

dziennikarka, pisarka, absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, Gazecie Wyborczej, TVN24, Dziale Zagranicznym. Autorka dwóch książek reporterskich o Szwajcarii: „Szwajcaria. Podróż przez raj wymyślony“ i „Złota klatka. O kobietach w Szwajcarii“. Pochodzi ze Słupska.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie