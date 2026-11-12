„Różę pamiętamy” – sąd w Zamościu karze za taki napis kredą na murze. Po donosie Wszechpolaków?

5 marca 2026 r. w Zamościu miała być odsłonięta tablica upamiętniająca Różę Luksemburg, urodzoną w tym mieście. Środowiska prawicowe protestowały, odsłonięcie odwołano. Troje radnych z Lewicy napisało kredą na murze, w miejscu, gdzie miała być tablica „Różę pamiętamy”. Zostali ukarani.

Poświęcona Luksemburg konferencja w ratuszu 5 marca 2026 r. została przerwana przez Roberta Bąkiewicza. Na ścianie budynku przy ulicy Staszica 37, w miejscu, gdzie miała zawisnąć tablica – i gdzie do 2018 roku wisiała stara tablica – uczestnicy złożyli kwiaty. Troje radnych Nowej Lewicy – Janusz Kupczyk i Katarzyna Szargało-Szkałuba oraz Piotr Zawrotniak – napisało kredą na ścianie „Różę pamiętamy”. Wszyscy troje dostali wyrok.