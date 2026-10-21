Prawa autorskie: Foto Mariusz Jałoszewski Foto Mariusz Jałosze... Prawa autorskie: Foto Mariusz Jałoszewski Foto Mariusz Jałosze...

Zaloguj się, aby zapisać na później 21 października 2026 Dodaj nas w Google Sędzia Iwaniec zawieszony przez Izbę SN za jazdę po alkoholu. Ma też o połowę obniżoną pensję. Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 3 minuty Znanego z afery hejterskiej stołecznego sędziego Jakuba Iwańca zawiesiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która uznała za uprawdopodobnione, że po spożyciu alkoholu samochodem uderzył w drzewo. Izba uchyliła mu też immunitet, by prokuratura mogła postawić mu zarzuty karne. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto Mariusz Jałoszewski Foto Mariusz Jałosze... Prawa autorskie: Foto Mariusz Jałoszewski Foto Mariusz Jałosze...

Immunitet Jakubowi Iwańcowi z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa – na zdjęciu u góry – Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła 20 października 2026 roku. Wnosiła o to Prokuratura Krajowa, która chce mu postawić zarzuty za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu w 2025 roku.

Decyzja Izby jest nieprawomocna. Iwaniec może się od niej odwołać. Ale Izba do czasu wydania ostatecznej decyzji zawiesiła go w pełnieniu obowiązków sędziego i obniżyła mu wynagrodzenie o 50 procent.