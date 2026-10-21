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Prawa autorskie: Foto Mariusz JałoszewskiFoto Mariusz Jałosze...
21 października 2026

Sędzia Iwaniec zawieszony przez Izbę SN za jazdę po alkoholu. Ma też o połowę obniżoną pensję.

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Znanego z afery hejterskiej stołecznego sędziego Jakuba Iwańca zawiesiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która uznała za uprawdopodobnione, że po spożyciu alkoholu samochodem uderzył w drzewo. Izba uchyliła mu też immunitet, by prokuratura mogła postawić mu zarzuty karne.

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Immunitet Jakubowi Iwańcowi z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa – na zdjęciu u góry – Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła 20 października 2026 roku. Wnosiła o to Prokuratura Krajowa, która chce mu postawić zarzuty za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu w 2025 roku.

Decyzja Izby jest nieprawomocna. Iwaniec może się od niej odwołać. Ale Izba do czasu wydania ostatecznej decyzji zawiesiła go w pełnieniu obowiązków sędziego i obniżyła mu wynagrodzenie o 50 procent.

Decyzję tę wydała działając jako jednoosobowy skład orzekający neo-sędzia SN Maria Szczepaniec. Uznała ona, że analiza materiału dowodowego dostatecznie uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przez sędziego Iwańca.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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