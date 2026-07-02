Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Sędzia Piebiak odwieszony przez Izbę SN. Wraca do pracy Sędziego Piebiaka odwiesiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN, która uchyliła decyzję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Izba orzekła, że minister nie miał podstaw do jego zawieszenia w związku z toczącymi się w jego sprawie śledztwami. Mariusz Jałoszewski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 7 minut Skomentuj

Sędzia Łukasz Piebiak z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy — na zdjęciu u góry — został odwieszony w czwartek 2 lipca 2026 roku. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN skontrolowała decyzję ministra sprawiedliwości z połowy czerwca i ją uchyliła. Co oznacza, że Piebiak może już wrócić do orzekania.

Izba uznała, że minister Waldemar Żurek nie mógł zawiesić na miesiąc sędziego, bo artykuł 130 ustawy o ustroju sądów powszechnych, na który się powołał, nie pozwalał na to. Przepis ten mówi bowiem, że minister może odsunąć sędziego od orzekania tylko w nagłych przypadkach — zaraz po jego schwytaniu na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub ze względu na rodzaj czynu, który uderza w powagę sądu i interes wymiaru sprawiedliwości.

Minister Żurek zawieszając Piebiaka na miesiąc, powołał się zaś na to, że prokuratura w dwóch śledztwach wystąpiła o uchylenie mu immunitetu, żeby postawić zarzuty karne. Chodzi o aferę hejterską — w której jest on główną postacią — i sprawę testamentu „cioci Niny”. Więcej o decyzji ministra piszemy dalej.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała jednak, że to nie był jednak nagły przypadek. Bo śledztwa w tych sprawach toczą się od kilku lat. Orzeczenie wydano w składzie orzekającym: neosędzia SN Marek Siwek, sędzia SN Zbigniew Korzeniowski i ławnik Radosław Jeż.

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Powody wydania takiej decyzji uzasadniał Marek Siwek, przewodniczący składu. Mówił, że na podstawie artykułu 130 ustawy o sądach minister może zawiesić sędziego, ale tuż po ujawnionym jego czynie. I to tylko w sytuacji, gdy czyn nie budzi wątpliwości — nawet w oczach przeciętnego obywatela, który może sam ocenić, czy jest on naganny.

Siwek tego nie powiedział, ale w orzecznictwie SN chodzi o sytuacje, gdy sędzia jechał samochodem pod wpływem alkoholu, przyszedł po spożyciu alkoholu do pracy lub dopuścił się bulwersujących czynów o charakterze obyczajowym.

Siwek dalej podkreślał, że ingerencja ministra w wymiar sprawiedliwości może być tylko w drodze wyjątku. Zauważył, że nie zostali zawieszeni inni sędziowie, którym prokuratura też chce stawiać podobne zarzuty. Chodzi o aferę hejterską.

Na koniec ustnego uzasadnienia dodał, że decyzja ministra sprawiedliwości ws. zawieszenia Piebiaka jest niezasadna i bezpodstawna. Odnosi się też do funkcji Piebiaka, jako wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Minister Żurek tę jego rolę ocenił negatywnie. Zdaniem Izby decyzja o zawieszeniu sędziego nie może być retorsją za działalność w rządzie.

Sędzia Piebiak triumfował. Jego obrońcami w tej sprawie są sędziowie Przemysław Radzik (były zastępca rzecznika dyscyplinarnego) i Adam Jaworski oraz adwokat Filip Wołoszczak, który zanegował obecność na posiedzeniu prasy. Ale skład orzekający się z nim nie zgodził.

Na posiedzeniu Adam Jaworski przekonywał, że brak było podstaw do zawieszenia, bo zarzucane Piebiakowi czyny nie zostały uprawdopodobnione. Dowodził, że Piebiak jako wiceminister mógł zlecać podległym mu sędziom — pracującym w resorcie sprawiedliwości — przeglądanie teczek personalnych sędziów i opracowywanie na ich temat notatek. Tych informacji użyto potem do ataków na sędziów.

Jaworski zapewniał, że zlecanie przygotowywania notatek leżało wręcz w obowiązkach Piebiaka, bo podejmował decyzje kadrowe. A zarzucane mu czyny w ramach rozliczania afery hejterskiej określił jako „wewnętrzną korespondencję sędziów i kuchnię działalności ministerstwa”. Zarzucał, że decyzja o zawieszeniu Piebiaka na miesiąc, zapadł krótko po rozpoczęciu działalności przez odnowioną KRS. Sędzia został do niej wybrany w Sejmie z ramienia PiS.

W tym tonie wypowiadał się też drugi obrońca Przemysław Radzik. Zarzucał, że chodziło o odsunięcie Piebiaka od pracy w KRS. Rada nie zabroniła mu pracy. Wystąpiła o opinię, czy zawieszenie sędziego powoduje też zawieszenie go jako członka KRS. Ten sam zarzut wobec decyzji ministra Żurka podniósł sam Łukasz Piebiak. Zapewniał, że chce wrócić do orzekania — rozpoznaje wnioski o upadłość konsumencką. Dodał, że nie można zawiesić członka KRS.

To nie koniec. W Izbie Odpowiedzialności Zawodowej czeka jeszcze na rozpoznanie wniosek o zawieszenie Piebiaka złożony przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Tomasza Ładnego. Wniosek ten wynika z tego, że niedawno postawił on mu zarzuty dyscyplinarne za aferę hejterską. I w takiej sytuacji prawo pozwala na zawieszenie osoby z zarzutami dyscyplinarnymi, do czasu zakończenia tego postępowania.

Posiedzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej ws. decyzji ministra o zawieszeniu. Sędzia Łukasz Piebiak siedzi drugi od prawej. Obok stoi jego obrońca, sędzia Adam Jaworski. Po lewej siedzią kolejni obrońcy - adwokat Filip Wołoszczak i sędzia Przemysław Radzik. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Skład orzekający Izby Odpowiedzialności Zawodowej, który uchylił decyzję ministra Żurka o zawieszeniu sędziego Piebiaka. Od lewej siedzią: sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, neo-sędzia SN Marek Siwek i ławnik Radosław Jeż. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Dlaczego minister Żurek zawiesił Piebiaka

To była nagła decyzja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Decyzję zawieszeniu sędziego Łukasza Piebiaka na miesiąc ogłoszono 15 czerwca 2026 roku.

Ministerstwo sprawiedliwości informowało, że powodem jest „nadzwyczajny charakter i ciężar gatunkowy czynów, o których popełnienie podejrzewany jest sędzia”, które nie dadzą się pogodzić z pełnieniem przez niego obowiązków orzeczniczych. Bo uderza to w powagę sądu i wymiaru sprawiedliwości. „Co wymagało jego niezwłocznego odseparowania od postępowań sądowych i obywateli” – podkreśla resort sprawiedliwości.

Zarzuty karne, które były podstawą zawieszenia na miesiąc, chce stawiać Piebiakowi prokuratura. Chodzi o dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy afery hejterskiej, w której Piebiak był główną postacią. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Chce ona postawić Piebiakowi 19 zarzutów karnych związanych z bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych sędziów oraz ujawnieniem ich wrażliwych danych z ich teczek personalnych, znajdujących się w ministerstwie sprawiedliwości. Piebiak miał do nich dostęp w latach 2016-19, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS. Odpowiadał za sądy. Był głównym kadrowym Ziobry w sądach.

Danych z teczek personalnych używano do ataków na sędziów, którzy bronili praworządności. Oprócz Piebiaka prokuratura chce stawiać zarzuty za aferę hejterską również sędziom Jakubowi Iwańcowi, Rafałowi Puchalskiemu i byłemu zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Przemysławowi Radzikowi. Wnioski o uchylenie immunitetu utknęły jednak w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. W sprawie Piebiaka wniosek trafił tam dwa lata temu.

Drugie śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Chodzi o sprawę przedłożenia przez sędziego Łukasza Piebiaka w stołecznym sądzie testamentu, który miała sporządzić pochodząca z Rosji jego daleka krewna „ciocia Nina”. Zgodnie z tym testamentem Piebiak ma dostać po zmarłej nieduże mieszkanie na warszawskich Bielanach. Warte blisko pół miliona złotych.

Sąd, który na wniosek Piebiaka prowadzi postępowanie ws. spadku, nabrał jednak wątpliwości co do prawdziwości testamentu. I na jego zlecenie biegły sądowy sporządził opinię, z której wynika, że pismo z testamentu nie jest pismem „cioci Niny”. Podobnie uznał biegły powołany przez prokuraturę.

W 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła do Izby Odpowiedzialności Zawodowej o uchylenie immunitetu Piebiakowi. Bo chce mu postawić zarzut posłużenia się w sądzie podrobionym dokumentem oraz zarzut niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Bo „ciocia Nina” nie miała bliskich krewnych i w takiej sytuacji ustawowo spadek przypadłby miastu stołecznemu Warszawa, a nie Piebiakowi.

Jak ujawniliśmy niedawno w OKO.press, za sprawę testamentu w marcu 2026 roku Piebiak dostał też zarzuty dyscyplinarne. Postawił mu je zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Decyzja Izby ws. immunitetu Piebiaka w tej sprawie może zapaść w sierpniu 2026 roku.

Minister Żurek odsuwając na miesiąc Piebiaka od pełnienia funkcji sędziego, uznał, że zebrany w tych śledztwach materiał dowodowy „rzuca poważne podejrzenia na postawę etyczną i prawną sędziego”. „Sytuacja, w której osoba powołana do wymierzania sprawiedliwości sama mogłaby dopuścić się sfałszowania dokumentu w celu przejęcia majątku, jest zaprzeczeniem etosu sędziego” – informował resort sprawiedliwości.

I dalej: „W uzasadnieniu decyzji Minister Sprawiedliwości odniósł się również do przeszłości polityczno-urzędniczej Łukasza Piebiaka. Przypomniano, że jego działalność w latach 2015-2019, kiedy sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, bezpośrednio przyczyniała się do systemowego osłabiania niezależności sądów oraz naruszania zasady niezawisłości sędziowskiej. Działania te realnie wpisywały się w niedopuszczalne mechanizmy wywierania nacisków na sędziów oraz próby podporządkowania niezależnej władzy sądowniczej wpływom politycznym”.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Fot. Łukasz Cynalewski/Agencja Wyborcza.pl.

Jak Piebiak jeździł na Węgry i jest rozliczany za aferę hejterską

Piebiak po upadku władzy PiS zaczął konsolidować wokół siebie sędziów beneficjentów „reform” Ziobry. To byli prezesi sądów, byli rzecznicy dyscyplinarni i neosędziowie, którzy wysoko awansowali. Piebiak stoi na czele stowarzyszenia Prawnicy dla Polski. Ostro krytykuje rząd Tuska za przywracanie praworządności i kreuje się na bohatera oporu w sądach.

W ostatnich miesiącach Piebiak jeździł na Węgry, gdy rządził tam jeszcze Wiktor Orbán. W 2025 roku był tam na prawicowym zlocie i zrobił zdjęcie z Robertem Bąkiewiczem i politykiem niemieckiej AfD. W marcu 2026 roku był na Marszu Pokoju, który w praktyce jest marszem poparcia dla Orbána.

Jako szef Prawników dla Polski podpisał umowę o współpracy z węgierskim Forum Solidarności Obywatelskiej — Fundacja Społeczna Solidarności Obywatelskiej (CÖF-CÖKA), która od lat utrzymuje kontakty m.in. z Tomaszem Sakiewiczem (związanym z Telewizją Republika i „Gazetą Polską”), Klubami Gazety Polskiej, a także z Ordo Iuris.

Liderem organizacji jest László Csizmadia, którego rząd PiS odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP „w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu relacji polsko-węgierskich”. To Csizmadia stoi za organizacją marszu poparcia dla Orbána, na którym byli Bąkiewicz i Piebiak.

Ponadto Piebiak jest też w Polsko-Węgierskiej Sieci Profesorów, która jest częścią Środkowoeuropejskiej Sieci Profesorów. Sieć powstała u szczytu politycznej kariery byłej ministry sprawiedliwości w rządzie Viktora Orbána Judit Vargi.

Całą tę działalność Piebiak może prowadzić, bo nie został rozliczony z afery hejterskiej. Polegała ona na atakowaniu i hejtowaniu sędziów, którzy krytykowali „reformy” Ziobry w sądach. Do ataków używano plotek o sędziach oraz informacji z ich teczek personalnych – tzw. zielonych teczek – znajdujących się w ministerstwie sprawiedliwości i z postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych Ziobry.

Ataki na sędziów pomagała rozprowadzać Emilia Szmydt vel Mała Emi, która potem pokłóciła się z Piebiakiem i jego ludźmi (sędziami) i ujawniła w 2019 roku aferę. Potem jej rolę przejęło hejterskie konto KastaWatch na Twitterze, które założono w resorcie Ziobry.

Sędzia Piebiak jako wiceminister sprawiedliwości był w kontakcie z Małą Emi, podobnie jak współpracujący z nim sędzia Jakub Iwaniec i inni sędziowie z kręgu Piebiaka (zwracali się oni do niego „Herszcie”).

W aferze hejterskiej status pokrzywdzonych ma kilkadziesiąt sędziów, w tym obecny sędzia TK Krystian Markiewicz i obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Byli celami hejtu. Obaj złożyli pozwy o wysokie zadośćuczynienie za aferę. Pozwany jest Piebiak, Iwaniec i Radzik.

Ponadto niedawno prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył 100 tysięcy złotych kary na ministerstwo sprawiedliwości, za bezprawne ujawnienie danych wrażliwych sędziów w ramach afery hejterskiej. Ministerstwo jako urząd i pracodawca Piebiaka, ale też sędziego Iwańca (za czasów PiS pracował tam na delegacji) odpowiada za ich działania.

UODO uznał, że samodzielnie oni decydowali o sposobach przetwarzania tych danych „wbrew lub mimo braku upoważnienia administratora”. Samodzielnie też decydowali o celach i sposobach ich przetwarzania. Minister Żurek będzie teraz chciał wystąpić z pozwem regresowym – o zwrot wypłaconej kary – wobec Piebiaka i Iwańca.

Sędzia Łukasz Piebiak na proorbanowskim Marszu Pokoju w Budapeszcie. Marzec 2026 roku. Fot. Z portalu X.

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