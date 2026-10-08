Prawa autorskie: Fot. Magdalena Chrzczonowicz Fot. Magdalena Chrzc... Prawa autorskie: Fot. Magdalena Chrzczonowicz Fot. Magdalena Chrzc...

Zaloguj się, aby zapisać na później 08 października 2026 Dodaj nas w Google Sejmowa komisja ds. aborcji przyjęła dwa projekty. „Liderzy polityczni się dogadali” Oliwia Gęsiarz

Magdalena Chrzczonowicz przeczytasz w 6 minut 7 października marszałek Czarzasty ogłosił, że komisja nadzwyczajna ds. projektów aborcyjnych jednak się spotka. I to już następnego dnia rano. 8 października komisja w trybie ekspresowym przyjęła dwa projekty, które teraz trafią na posiedzenie plenarne. Obrady komisji próbowały zatrzymać cztery posłanki PiS Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Magdalena Chrzczonowicz Fot. Magdalena Chrzc... Prawa autorskie: Fot. Magdalena Chrzczonowicz Fot. Magdalena Chrzc...

Dwie godziny posiedzenia po ponad dwóch latach przerwy. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży wznowiła pracę. Zwołane na wniosek przewodniczącej Doroty Łobody, ogłoszone zaledwie kilkanaście godzin wcześniej przez marszałka Włodzimierza Czarzastego posiedzenie rozpoczęło się z samego rana w czwartek, 8 października.

Posłanki miały obradować już niecały miesiąc wcześniej. Zaplanowane na 14 września posiedzenie zostało jednak odwołane w ostatniej chwili. Oficjalnie: z powodu braku stanowiska Ministerstwa Zdrowia. W praktyce: z powodów politycznych. Jak komentowała wówczas dla OKO.press Katarzyna Kotula: “Decyzja o odwołaniu posiedzenia Komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM. To decyzja kierowana tym, że panowie politycy boją się – tak naprawdę nie wiadomo, czego. To decyzja szkodliwa dla kobiet, dla debaty o aborcji i dla prawa aborcyjnego”.