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Prawa autorskie: Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot . Kuba Atys / Ag...
10 października 2026

Siemoniak: „Coraz młodsi są w stanie, w imię jakichś idei, popełniać przestępstwa”. Sprawdzamy

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Wypowiedź ministra Siemoniaka sugeruje, że mamy do czynienia z nowym, groźnym zjawiskiem: inspirowanymi ideologicznie aktami terroru, których sprawcami są dzieci i młodzież. Jednak oficjalne statystyki tego nie potwierdzają. A nadmierny rozgłos może prowadzić do zachowań naśladowczych.

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Panika, która wybuchła po kilku tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach, sprzyja szerzeniu dezinformacji. I choć rządzący apelują o spokój, sami nie zawsze odpowiedzialnie opowiadają o uczniowskich atakach.

„Coraz młodsi ludzie są w stanie, w imię jakichś idei, popełniać przestępstwa” – mówił w czwartek 8 października minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta wypowiedź sugeruje, że mamy do czynienia z nowym, groźnym zjawiskiem: inspirowanymi ideologicznie aktami terroru, których sprawcami są dzieci i młodzież.

Oficjalne statystyki tego nie potwierdzają.

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Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

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