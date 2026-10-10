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Siemoniak: „Coraz młodsi są w stanie, w imię jakichś idei, popełniać przestępstwa”. Sprawdzamy

Anton Ambroziak przeczytasz w 5 minut

Wypowiedź ministra Siemoniaka sugeruje, że mamy do czynienia z nowym, groźnym zjawiskiem: inspirowanymi ideologicznie aktami terroru, których sprawcami są dzieci i młodzież. Jednak oficjalne statystyki tego nie potwierdzają. A nadmierny rozgłos może prowadzić do zachowań naśladowczych.

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