Siemoniak: „Coraz młodsi są w stanie, w imię jakichś idei, popełniać przestępstwa”. Sprawdzamy
Wypowiedź ministra Siemoniaka sugeruje, że mamy do czynienia z nowym, groźnym zjawiskiem: inspirowanymi ideologicznie aktami terroru, których sprawcami są dzieci i młodzież. Jednak oficjalne statystyki tego nie potwierdzają. A nadmierny rozgłos może prowadzić do zachowań naśladowczych.
Panika, która wybuchła po kilku tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach, sprzyja szerzeniu dezinformacji. I choć rządzący apelują o spokój, sami nie zawsze odpowiedzialnie opowiadają o uczniowskich atakach.
„Coraz młodsi ludzie są w stanie, w imię jakichś idei, popełniać przestępstwa” – mówił w czwartek 8 października minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta wypowiedź sugeruje, że mamy do czynienia z nowym, groźnym zjawiskiem: inspirowanymi ideologicznie aktami terroru, których sprawcami są dzieci i młodzież.
Oficjalne statystyki tego nie potwierdzają.
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