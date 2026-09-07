Seksualny, niebezpieczny. Skolim i narodowy żywioł Polaków [PODCAST]
Szalona popularność Konrada Skolimowskiego, przedstawiającego się jako Skolim, nie jest przypadkiem. Piosenkarz rozgryzł układankę elementów ważnych dla wielu Polaków.
Wulgarny i zagrażający. Tak niektórzy mówią o Skolimie, jednym z najpopularniejszych piosenkarzy ostatnich lat. Występ na wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego zapewnił mu jedynie więcej uwagi — choć już teraz jego piosenki osiągają dziesiątki milionów odsłuchań. Czy jego popularność mówi coś więcej o Polsce, Polakach i naszym narodowym żywiole?
To siódmy odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.
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