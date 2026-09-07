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Prawa autorskie: aut. Iga Kucharskaaut. Iga Kucharska
Podcast OKO.press

Seksualny, niebezpieczny. Skolim i narodowy żywioł Polaków [PODCAST]

Szalona popularność Konrada Skolimowskiego, przedstawiającego się jako Skolim, nie jest przypadkiem. Piosenkarz rozgryzł układankę elementów ważnych dla wielu Polaków.

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Wulgarny i zagrażający. Tak niektórzy mówią o Skolimie, jednym z najpopularniejszych piosenkarzy ostatnich lat. Występ na wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego zapewnił mu jedynie więcej uwagi — choć już teraz jego piosenki osiągają dziesiątki milionów odsłuchań. Czy jego popularność mówi coś więcej o Polsce, Polakach i naszym narodowym żywiole?

To siódmy odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.

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Kultura

Karol Nawrocki

Disco Polo

skolim

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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