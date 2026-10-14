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Prawa autorskie: Photo by Jonathan Nackstrand / AFPPhoto by Jonathan Na...
14 października 2026

Słowa ważniejsze niż czyny? Ekonomiczny Nobel za badania nad tym, co kreuje nasze zachowania

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Podejmując decyzje finansowe, ludzie myślą o przyszłości. Truizm? Tegoroczna Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii powędrowała do naukowców, którzy tę prostą prawdę przekuli w teorię, mającą nam pomóc zwalczać kryzysy gospodarcze.

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W lipcu 2012 r., w szczycie kryzysu w strefie euro, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi powiedział w Londynie, że EBC zrobi „wszystko, co konieczne”, aby uratować euro.

We wrześniu EBC ogłosił program umożliwiający skup obligacji zagrożonych państw. Sama zapowiedź pomogła uspokoić rynki finansowe, choć w ramach tego programu EBC nigdy nie kupił ani jednej obligacji. Wystarczył sam fakt, że rynki w to uwierzyły.

Dziś komunikacja jest dla ekonomistów jednym z głównych narzędzi polityki pieniężnej. Zrozumienie jej roli zawdzięczamy w dużej mierze tegorocznym laureatom Nagrody Nobla z ekonomii, Robertowi E. Hallowi i Michaelowi Woodfordowi. Komitet nagrodził ich za „mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji”.

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Gospodarka

inflacja

Nagroda Nobla

Nikodem Szewczyk

Ekonomista i doktorant w NHH Norwegian School of Economics. Absolwent European University Institute we Florencji. W swoich badaniach koncentruje się na mobilności społecznej, rynku pracy i ekonomii rodziny.

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