Słowa ważniejsze niż czyny? Ekonomiczny Nobel za badania nad tym, co kreuje nasze zachowania

Prawa autorskie: Photo by Jonathan Nackstrand / AFP Photo by Jonathan Na... Prawa autorskie: Photo by Jonathan Nackstrand / AFP Photo by Jonathan Na...

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Prawa autorskie: Photo by Jonathan Nackstrand / AFP Photo by Jonathan Na... Prawa autorskie: Photo by Jonathan Nackstrand / AFP Photo by Jonathan Na...

W lipcu 2012 r., w szczycie kryzysu w strefie euro, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi powiedział w Londynie, że EBC zrobi „wszystko, co konieczne”, aby uratować euro.

We wrześniu EBC ogłosił program umożliwiający skup obligacji zagrożonych państw. Sama zapowiedź pomogła uspokoić rynki finansowe, choć w ramach tego programu EBC nigdy nie kupił ani jednej obligacji. Wystarczył sam fakt, że rynki w to uwierzyły.