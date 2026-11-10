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Prawa autorskie: Fot. Adam Stępien / Agencja Wyborcza.plFot. Adam Stępien / ...
10 listopada 2026

Służby zebrały wiedzę o protestujących za PiS obywatelach. Kto i dlaczego ma do tego dostęp?

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Oprogramowania szpiegujące stosowane przez służby trzeba zalegalizować, stworzyć ramy prawne, w których mogą one działać. Brak nadzoru stwarza ogromne pole do nadużyć. OKO.press idzie tropem raportu ds. nacisków na społeczeństwo obywatelskie za rządów PiS.

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Do tej pory o atakach programem szpiegującym Pegasusem rozmawialiśmy w kontekście złamania praw konkretnych osób, postaci znanych publicznie. Raport komisji badającej naciski na społeczeństwo obywatelskie za czasów PiS mówi nam co innego: Pegasusa władza mogła użyć do ściągnięcia wiedzy o sieci powiązań formalnych i nieformalnych ruchów obywatelskich. Ludzi organizujących protesty.

Poza tym raport pokazuje, że policja łamała zasady postępowania, działała wbrew temu, czego ją się uczy. To zaś rodzi pytanie o to, co policja mogła jeszcze robić wobec protestujących obywateli. Przecież może swobodnie pobierać bilingi i dane lokalizacyjne. Czy je pobrała? Czy nadal je ma?

Rozmawiamy o tym z Wojciechem Klickim, wiceprezesem fundacji Panoptykon zajmującej się prawem do prywatności.

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Wojciech Klicki

Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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