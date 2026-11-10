Służby zebrały wiedzę o protestujących za PiS obywatelach. Kto i dlaczego ma do tego dostęp?

Oprogramowania szpiegujące stosowane przez służby trzeba zalegalizować, stworzyć ramy prawne, w których mogą one działać. Brak nadzoru stwarza ogromne pole do nadużyć. OKO.press idzie tropem raportu ds. nacisków na społeczeństwo obywatelskie za rządów PiS.

Do tej pory o atakach programem szpiegującym Pegasusem rozmawialiśmy w kontekście złamania praw konkretnych osób, postaci znanych publicznie. Raport komisji badającej naciski na społeczeństwo obywatelskie za czasów PiS mówi nam co innego: Pegasusa władza mogła użyć do ściągnięcia wiedzy o sieci powiązań formalnych i nieformalnych ruchów obywatelskich. Ludzi organizujących protesty.

Poza tym raport pokazuje, że policja łamała zasady postępowania, działała wbrew temu, czego ją się uczy. To zaś rodzi pytanie o to, co policja mogła jeszcze robić wobec protestujących obywateli. Przecież może swobodnie pobierać bilingi i dane lokalizacyjne. Czy je pobrała? Czy nadal je ma?