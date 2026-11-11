Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK... Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 listopada 2026 Dodaj nas w Google Smak oranżady Hellena, czyli za czym tak naprawdę tęsknią milenialsi Ewa Adamska-Cieśla przeczytasz w 6 minut Oranżada w proszku zlizywana prosto z opakowania, szum kasety VHS, „Kevin sam w domu". Dlaczego milenialsi i Zetki tak często uciekają w nostalgiczny świat lat 80., 90. i dwutysięcznych? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK... Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK...

Właśnie wybiła godzina 15:00. Podwórko pustoszeje, ponieważ zaraz w RTL7 zaczyna się „Dragon Ball” lub „Czarodziejka z Księżyca”. Dzieci siedzą przed telewizorem, trzymając w ręku lody Bambino, inne podjadają chipsy. Ci, którzy mają szczęście, podłączają do telewizora kultową grę Pegasus.

Przez lata utarło się przekonanie, że nostalgia jest domeną osób starszych. Tymczasem szalone tempo zmian cywilizacyjnych, natłok bodźców oraz niepewność przyszłości sprawiają, że tęsknota za dzieciństwem pojawia się już u trzydziestolatków.