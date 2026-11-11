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Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.pressil. Mateusz Mirys/OK...
11 listopada 2026

Smak oranżady Hellena, czyli za czym tak naprawdę tęsknią milenialsi

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Oranżada w proszku zlizywana prosto z opakowania, szum kasety VHS, „Kevin sam w domu". Dlaczego milenialsi i Zetki tak często uciekają w nostalgiczny świat lat 80., 90. i dwutysięcznych?

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Właśnie wybiła godzina 15:00. Podwórko pustoszeje, ponieważ zaraz w RTL7 zaczyna się „Dragon Ball” lub „Czarodziejka z Księżyca”. Dzieci siedzą przed telewizorem, trzymając w ręku lody Bambino, inne podjadają chipsy. Ci, którzy mają szczęście, podłączają do telewizora kultową grę Pegasus.

Przez lata utarło się przekonanie, że nostalgia jest domeną osób starszych. Tymczasem szalone tempo zmian cywilizacyjnych, natłok bodźców oraz niepewność przyszłości sprawiają, że tęsknota za dzieciństwem pojawia się już u trzydziestolatków.

„Nostalgia” wywodzi się z dwóch rdzeni greckich – nostos oznaczającego „powrót do domu” oraz algia, czyli „tęsknota”. Svetlana Boym, teoretyczka kultury i pisarka, w swoim eseju Nostalgia jako źródło cierpień definiuje ją jako tęsknotę za czymś, co nigdy nie istniało – za domem, który nie powstał. Zdaniem badaczki nostalgia to poczucie straty i przemijania, ale także rodzaj bezpiecznej ucieczki w fantazję.

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Kultura

lata 90

millennialsi

nostalgia

pokolenie Z

Na zdjęciu Ewa Adamska-Cieśla
Ewa Adamska-Cieśla

Dziennikarka społeczna, autorka bloga społeczno-feministycznego Rety Kobiety. Współautorka publikacji „18. znaczy Nowa Huta: reportaże o najmłodszej dzielnicy Krakowa” (Krakowskie Biuro Festiwalowe). Pisze o prawach kobiet, kulturze, edukacji i sprawach społecznych. Absolwentka filologii polskiej, po godzinach autorka prozy.

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