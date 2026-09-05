Prawa autorskie: Fot. Tomasz Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Kaminski... Prawa autorskie: Fot. Tomasz Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Kaminski...

Zaloguj się, aby zapisać na później 05 września 2026 Śmierć zwierzęcia złapanego przez lep na gryzonie jest straszna. Te pułapki powinny być zakazane Paweł Średziński przeczytasz w 3 minuty Lepy na gryzonie zabijają nie tylko myszy i szczury. Są śmiertelną pułapką dla innych drobnych ssaków i nietoperzy. Giną w nich również ptaki, gady i płazy. Trwa zbieranie podpisów pod petycją uruchomioną przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, która domaga się zakazu stosowania takich pułapek. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Tomasz Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Kaminski... Prawa autorskie: Fot. Tomasz Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Kaminski...

Śmierć w pułapce nie przychodzi od razu. Jest rozłożona na raty.

Sikora bogatka, którą kiedyś znalazłem i próbowałem ratować, była tak silnie złączona z lepem, że na pomoc było już za późno. Prawdopodobnie próbowała wydostać się z pułapki, ale im silniej chciała się uratować, tym mocniej przyklejały się jej drobne skrzydła. Przerażenie ptaka było ogromne, umierała w cierpieniach. Było a późno, by jej pomóc. Takich zdarzeń nie jestem w stanie wymazać z pamięci.