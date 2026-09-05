Śmierć zwierzęcia złapanego przez lep na gryzonie jest straszna. Te pułapki powinny być zakazane
Lepy na gryzonie zabijają nie tylko myszy i szczury. Są śmiertelną pułapką dla innych drobnych ssaków i nietoperzy. Giną w nich również ptaki, gady i płazy. Trwa zbieranie podpisów pod petycją uruchomioną przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, która domaga się zakazu stosowania takich pułapek.
Śmierć w pułapce nie przychodzi od razu. Jest rozłożona na raty.
Sikora bogatka, którą kiedyś znalazłem i próbowałem ratować, była tak silnie złączona z lepem, że na pomoc było już za późno. Prawdopodobnie próbowała wydostać się z pułapki, ale im silniej chciała się uratować, tym mocniej przyklejały się jej drobne skrzydła. Przerażenie ptaka było ogromne, umierała w cierpieniach. Było a późno, by jej pomóc. Takich zdarzeń nie jestem w stanie wymazać z pamięci.
Podobnych historii można przytoczyć bardzo wiele. Wiedzą o tym dobrze ludzie na co dzień zajmujący się ratowaniem zwierząt w potrzebie. Ekostraż, która prowadzi kampanię w tej sprawie, przypomina, że zwierzęta mogą umierać przez kilka dni, a w końcu giną z wycieńczenia, odwodnienia i stresu. Łamią sobie kończyny i skrzydła. Odrywają skrawki skóry.
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