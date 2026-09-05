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Prawa autorskie: Fot. Tomasz Kaminski / Agencja Wyborcza.plFot. Tomasz Kaminski...
05 września 2026

Śmierć zwierzęcia złapanego przez lep na gryzonie jest straszna. Te pułapki powinny być zakazane

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Lepy na gryzonie zabijają nie tylko myszy i szczury. Są śmiertelną pułapką dla innych drobnych ssaków i nietoperzy. Giną w nich również ptaki, gady i płazy. Trwa zbieranie podpisów pod petycją uruchomioną przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, która domaga się zakazu stosowania takich pułapek.

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Śmierć w pułapce nie przychodzi od razu. Jest rozłożona na raty.

Sikora bogatka, którą kiedyś znalazłem i próbowałem ratować, była tak silnie złączona z lepem, że na pomoc było już za późno. Prawdopodobnie próbowała wydostać się z pułapki, ale im silniej chciała się uratować, tym mocniej przyklejały się jej drobne skrzydła. Przerażenie ptaka było ogromne, umierała w cierpieniach. Było a późno, by jej pomóc. Takich zdarzeń nie jestem w stanie wymazać z pamięci.

Podobnych historii można przytoczyć bardzo wiele. Wiedzą o tym dobrze ludzie na co dzień zajmujący się ratowaniem zwierząt w potrzebie. Ekostraż, która prowadzi kampanię w tej sprawie, przypomina, że zwierzęta mogą umierać przez kilka dni, a w końcu giną z wycieńczenia, odwodnienia i stresu. Łamią sobie kończyny i skrzydła. Odrywają skrawki skóry.

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Na zdjęciu Paweł Średziński
Paweł Średziński

Publicysta, dziennikarz, autor książek poświęconych ludziom i przyrodzie: „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Łoś. Opowieści o gapiszonach z krainy Biebrzy”, „Puszcza Knyszyńska. Opowieści o lesunach, zwierzętach i królewskim lesie, a także o tajemnicach w głębi lasu skrywanych, „Rzeki. Opowieści z Mezopotamii, krainy między Biebrzą i Narwią leżącej" i "Borsuk. Władca ciemności. Biografia nieautoryzowana".

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