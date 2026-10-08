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Prawa autorskie: Foto Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.plFoto Robert Kowalews...
08 października 2026

Gdzie te podwyżki dla nauczycieli? SOS dla Edukacji do Donalda Tuska

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„Waloryzacja plus” (o 3 proc.) nauczycielskich płac w 2027 roku oznacza realnie kilkanaście złotych. Organizacje społeczne apelują o dotrzymanie obietnicy powiązania wynagrodzeń np. ze średnią krajową. Alarmują, że bez prawdziwych podwyżek nie będzie komu uczyć i wprowadzać tak dużej reformy.

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„Żaden młody człowiek nie zwiąże swej drogi zawodowej ze szkołą, jeśli państwo będzie traktować nauczycielskie pensje jako pozycję do cięcia, a nie inwestycję” – pisze do premiera SOS dla Edukacji, sieć ponad 90 organizacji społecznych, które broniły edukacji przez pomysłami ministra Przemysława Czarnka (2020-2023), a dziś łączą aktywizm z rolą think tanku.

Angażują się w przemiany polskiej szkoły, zarazem wspierając i krytykując, gdy trzeba politykę edukacyjną.

SOS przywołuje obietnicę ze 100 wyborczych Konkretów KO: „Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji”.

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