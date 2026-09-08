Spadek skuteczności obrony przeciwlotniczej Ukrainy [Płk. Lewandowski o wojnie]
Sierpniowe podsumowanie zmian na froncie. Kolejna próba mediacji USA zakończona fiaskiem. Trudna sytuacja wojsk ukraińskich w rejonie Orechowe. Rosyjska propaganda tuszuje brak sukcesów pod Łymaniem – analiza płk. Piotra Lewandowskiego
Rozwój sytuacji na froncie – W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną postępy wojsk rosyjskich w sierpniu doprowadziły do zajęcia około 90 kilometrów kwadratowych Ukrainy oraz przeniknięcia na obszar kolejnych 30 kilometrów kwadratowych. Średnie postępy agresora wyniosły od 3 do 4 kilometrów na dobę walki.
Do największych zmian doszło w rejonie skupienia głównego wysiłku ofensywnego w tzw. Pasie Twierdz na kierunku słowiańsko-kramatorskim.
Według prorosyjskiego Creamy Caprice wojska rosyjskie zajęły 220 kilometrów kwadratowych, a największe postępy odnotowały w rejonie Pokrowska, Hulajpola i obwodzie charkowskim. Równocześnie portal ocenił postępy wojsk ukraińskich na 57 kilometrów na kierunku Wełykej Nowosiłki oraz 10 kilometrów w rejonie Łymania.
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