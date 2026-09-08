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Prawa autorskie: Foto Eugene Kotenko / AFPFoto Eugene Kotenko ...
08 września 2026

Spadek skuteczności obrony przeciwlotniczej Ukrainy [Płk. Lewandowski o wojnie]

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Sierpniowe podsumowanie zmian na froncie. Kolejna próba mediacji USA zakończona fiaskiem. Trudna sytuacja wojsk ukraińskich w rejonie Orechowe. Rosyjska propaganda tuszuje brak sukcesów pod Łymaniem – analiza płk. Piotra Lewandowskiego

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Rozwój sytuacji na froncie – W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną postępy wojsk rosyjskich w sierpniu doprowadziły do zajęcia około 90 kilometrów kwadratowych Ukrainy oraz przeniknięcia na obszar kolejnych 30 kilometrów kwadratowych. Średnie postępy agresora wyniosły od 3 do 4 kilometrów na dobę walki.

Do największych zmian doszło w rejonie skupienia głównego wysiłku ofensywnego w tzw. Pasie Twierdz na kierunku słowiańsko-kramatorskim.

Według prorosyjskiego Creamy Caprice wojska rosyjskie zajęły 220 kilometrów kwadratowych, a największe postępy odnotowały w rejonie Pokrowska, Hulajpola i obwodzie charkowskim. Równocześnie portal ocenił postępy wojsk ukraińskich na 57 kilometrów na kierunku Wełykej Nowosiłki oraz 10 kilometrów w rejonie Łymania.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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