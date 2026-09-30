Prawa autorskie: fot. Traperska Osada fot. Traperska Osada Prawa autorskie: fot. Traperska Osada fot. Traperska Osada

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 września 2026 Skatował strusia Zenka, miał iść do więzienia. Ale wyrok uchylono, bo wydał go neosędzia Katarzyna Kojzar przeczytasz w 7 minut Łukasz S. miał iść do więzienia za znęcanie się nad strusiem. Jego wyrok został w całości uchylony, a sprawa wraca do punktu wyjścia. „Konsekwencje politycznych wyborów sprzed lat ponoszą dziś zwykli obywatele – i zwierzęta, które nie mają żadnego głosu w tej dyskusji” – komentuje mec. Katarzyna Topczewska. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Traperska Osada fot. Traperska Osada Prawa autorskie: fot. Traperska Osada fot. Traperska Osada

„Dziś przegraliśmy z polityką. Wyrok w sprawie zabicia strusia Zenka został uchylony. Ale nie dlatego, że ktoś wykazał, że wyrok był niesprawiedliwy” – napisała w mediach społecznościowych mec. Katarzyna Topczewska. W marcu 2026 roku pisaliśmy w OKO.press, że Łukasz S., który skatował strusia Zenka z Traperskiej Osady w Bolechówku pod Poznaniem, został skazany na siedem lat bezwzględnego pozbawienia wolności. 29 września 2026 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu całkowicie ten wyrok uchylił, oceniając, że sędzia Robert Grześ, który go wydał, nie przeszedł testu bezstronności i niezawisłości.

- To jest paranoja tego systemu — ocenia w rozmowie z OKO.press Katarzyna Topczewska, która reprezentuje Fundację Viva i opiekuna Zenka, Jarosława Tylkowskiego z Traperskiej Osady. – Dopiero podczas posiedzenia Sądu Apelacyjnego dowiedziałam się, że w przypadku tego sędziego to był już dziesiąty uchylony wyrok z tego samego powodu. Mówimy o sędzim orzekającym, którego nikt nie pozbawił uprawnień do orzekania, w związku z tym cały czas ma przydzielane sprawy — dodaje.