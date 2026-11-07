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Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Włodek / ...
07 listopada 2026

Kraków w szoku po zamachu. „To był aktywny strzelec” – rozmawialiśmy ze świadkami

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Aktywny strzelec – tak określa napastnika z Rynku Głównego w Krakowie wieloletni policyjny negocjator, który w momencie ataku był w ścisłym centrum miasta. Jak dodaje, sprawca musiał być przygotowany na starcie ze służbami. Ludzie chowali się w restauracjach, na miejscu było wielu zdezorientowanych obcokrajowców – mówi nam inny ze świadków.

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Zginęło sześć osób, kilkanaście osób jest rannych. Około godziny 15 na Rynek w Krakowie wjechało czarne subaru. Za kierownicą siedział młody mężczyzna ubrany w militarny strój. Jadąc strzelał do przypadkowych osób, na oślep. Środek jesiennej soboty to moment, kiedy na Rynku są tysiące osób.

- Wychodziliśmy z żoną z restauracji, zauważyłem osoby biegnące z Rynku i usłyszałem trzy strzały. Pobiegliśmy w kierunku Urzędu Miasta, zadzwoniłem na 112 i numer Straży Miejskiej. Od razu było dla mnie jasne, że mamy do czynienia z bronią palną, nie petardy lub inne źródło hałasu. Na moje ucho musiał być to pistolet lub karabinek małokalibrowy – mówi nam Marek Szczepański, świadek zdarzenia.

mapa pokazuje jak wyglądała trasa, którą przejechał sprawca
Mapa ucieczki sprawcy i policyjnej akcji.

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Policja i służby

Kraków

zamach

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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