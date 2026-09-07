Studenci kontra Vučić. Nadchodzą przyspieszone wybory w Serbii

Prezydent Aleksandar Vučić zrezygnował ze stanowiska, ale twardo na nim stoi. Zbliżają się przyspieszone wybory parlamentarne, ale nie znamy ich daty. W niektórych sondażach prowadzi ruch studencki, który... nie ogłosił startu w wyborach

Premier Serbii Đuro Macut 7 września zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym przyjęto uzasadniony wniosek o rozwiązanie parlamentu (Skupsztiny) i skierowano go do prezydenta. Zgodnie z serbską konstytucją, Aleksandar Vučić ma teraz 72 godziny na podpisanie dekretu rozwiązującego parlament i jednoczesne rozpisanie wyborów, które muszą się odbyć do 60 dni od tego momentu.