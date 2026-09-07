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Prawa autorskie: Photo by Ludovic MARIN / AFPPhoto by Ludovic MAR...
07 września 2026

Studenci kontra Vučić. Nadchodzą przyspieszone wybory w Serbii

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Prezydent Aleksandar Vučić zrezygnował ze stanowiska, ale twardo na nim stoi. Zbliżają się przyspieszone wybory parlamentarne, ale nie znamy ich daty. W niektórych sondażach prowadzi ruch studencki, który... nie ogłosił startu w wyborach

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Premier Serbii Đuro Macut 7 września zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym przyjęto uzasadniony wniosek o rozwiązanie parlamentu (Skupsztiny) i skierowano go do prezydenta. Zgodnie z serbską konstytucją, Aleksandar Vučić ma teraz 72 godziny na podpisanie dekretu rozwiązującego parlament i jednoczesne rozpisanie wyborów, które muszą się odbyć do 60 dni od tego momentu.

SNS zdecydował, że to właśnie Vučić będzie liderem listy partii i jej kandydatem na stanowisko premiera.

Vučić potwierdził przyjęcie nominacji SNS na premiera, zapowiadając, że zrezygnuje z urzędu prezydenta dopiero po zakończeniu zaplanowanych obowiązków państwowych oraz wizyt zagranicznych.

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