Świetne CV? Niestety, osoby z niepełnosprawnościami częściej nie przechodzą rekrutacji
Badania pokazują, że już na etapie selekcji przed rozmową kwalifikacyjną kandydaci OzN przegrywają z tymi bez niepełnosprawności, mimo identycznych kompetencji.
Osoby z niepełnosprawnościami pracują znacznie rzadziej niż osoby bez niepełnosprawności. Tak jest w Polsce i w innych krajach UE i OECD. To może brzmieć jak truizm. Problem jednak w tym, że stan ten utrzymuje się, nawet gdy osoba pełnosprawna i osoba z niepełnosprawnościami mają dokładnie te same kwalifikacje. Są na to dowody.
Według danych Eurostatu i raportów OECD poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest o około 24–27 punktów procentowych niższy niż wśród osób bez niepełnosprawności. Różnica ta utrzymuje się od ponad dekady.
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