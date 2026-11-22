Osoby z niepełnosprawnościami pracują znacznie rzadziej niż osoby bez niepełnosprawności. Tak jest w Polsce i w innych krajach UE i OECD. To może brzmieć jak truizm. Problem jednak w tym, że stan ten utrzymuje się, nawet gdy osoba pełnosprawna i osoba z niepełnosprawnościami mają dokładnie te same kwalifikacje. Są na to dowody.