Symboliczna decyzja. Schab, Radzik i Lasota zostali odcięci od siedziby rzecznika dyscyplinarnego

Jak ustaliło OKO.press, rzecznicy dyscyplinarni Ziobry stracili dostęp do siedziby głównego rzecznika dyscyplinarnego w budynku KRS. Zostały zdezaktywowane ich karty dostępu. Siedzibę przejmie nowa główna rzecznik Joanna Raczkowska i jej zastępcy.
Ta decyzja była wyczekiwana od momentu wygrania wyborów przez rządzącą Koalicję w październiku 2023 roku. Bo sędziowie Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota stali się symbolami represji wobec sędziów za władzy PiS. Schab jako ówczesny główny rzecznik dyscyplinarny, a Radzik i Lasota jako jego zastępcy.
Jak ustaliło OKO.press, dostęp do biura rzecznika dyscyplinarnego został im odcięty we wtorek 16 czerwca 2026 roku. To decyzja nowego przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Dariusza Zawistowskiego, którego wybrano kilka dni temu. KRS zgodnie z prawem zapewnia biuro głównemu rzecznikowi oraz obsługę administracyjną. To cztery pokoje, które znajdują się w budynku Rady. Jest do nich oddzielne wejście.
Schab i i jego byli zastępcy mają już zdezaktywowane karty wejścia. Nie mogą już wejść do budynku. Zostali też wezwani do zabrania swoich prywatnych rzeczy. Jeśli tego nie zrobią, ich dawne biuro zostanie otwarte komisyjnie i zostanie przejęte przez nową, główną rzecznik dyscyplinarną Joannę Raczkowską oraz jej zastępców, sędziów Tomasza Ładnego i Grzegorza Kasickiego.
Rzecznik Raczkowską powołał we wrześniu 2025 roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ale od tamtego czasu urzęduje ona gościnnie w budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.
Bo Schab, Radzik i Lasota pomimo ich odwołania w 2025 roku – przez ministra sprawiedliwości – zbuntowali się i dotąd okupowali siedzibę głównego rzecznika. Było to możliwe, bo chroniła ich była już przewodnicząca nielegalnej neo-KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Były zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik cały czas – jako uzurpator na tym stanowisku – stawiał też sędziom bezpodstawne zarzuty dyscyplinarne. I cały czas prowadzi absurdalne „śledztwo” ws. rzekomego zamachu rządu Tuska; na państwo prawa. Radzik robi to bezprawnie w ramach postępowania dyscyplinarnego. I jeszcze niedawno stawiał zarzuty sędziom za udział w tym rzekomym zamachu ekipy Tuska.
Niewykluczone, że nadal będzie to robił jako rzecznik dyscyplinarny „uzurpator”, bo on, Schab i Lasota nie uznają nowej rzecznik Joanny Raczkowskiej. Uważają, że dopóki nie zostanie powołany nowy rzecznik – ich zdaniem legalny – mają trwać na urzędzie.
To nie koniec. Nowe Prezydium KRS nie zamierza przedłużać współpracy na obsługę prawną, którą poprzednie władze Rady zawarły z kancelarią adwokacką, w której wspólnikiem jest adwokat Bartosz Lewandowski. Jest on obrońcą czołowych polityków obozu PiS, na czele ze ściganym byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą i byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.
Kancelaria Lewandowskiego zastąpiła w 2023 roku radcę prawnego, który był zatrudniony na etacie w Radzie (w tej sprawie toczy się proces w sądzie pracy). Kancelaria na obsłudze Rady zarobiła w 2024 roku 65 tysięcy złotych brutto, zaś w 2025 roku 130 tysiące złotych.
W lipcu 2026 roku kończy się umowa z nią i po prostu nowe Prezydium KRS uznało, że nie będzie ona przedłużona. Już teraz wypowiedziano kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania Rady.
Na zdjęciu u góry były już główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab. Siedzi w środku. Po prawej siedzi jego były już zastępca Przemysław Radzik, a po lewej siedzi drugi były zastępca Michał Lasota. Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl.
Prokuratura rozlicza dziś Schaba, Radzika i Lasotę za działania, jakie podejmowali w czasach rządu PiS i po zmianie władzy w 2023 roku. W sumie jest 14 śledztw. W części tych spraw prokuratura już wystąpiła o uchylenie im immunitetu. Wnioski trafiły do Izby Odpowiedzialności Zawodowej – mają w niej większość wadliwi neo-sędziowie SN – i tam utknęły.
Wszyscy trzej są obecnie neo-sędziami Sądu Apelacyjnego w Warszawie, bo za władzy PiS szybko awansowali. Była to nagroda za ściganie sędziów znanych z obrony praworządności. W przeszłości byli też prezesami sądów, ale w 2024 roku zostali odwołani z tych stanowisk.
I tak Prokuratura Krajowa chce już stawiać zarzuty:
Schabowi, Lasocie i Radzikowi grożą jeszcze kolejne zarzuty w innych śledztwach. Chodzi o:
Kolejne pięć śledztw obejmuje działania Przemysława Radzika. Chodzi o:
Oprócz odpowiedzialności karnej Schab, Radzik i Lasota muszą się też liczyć z odpowiedzialnością cywilną. Represjonowani przez nich sędziowie złożyli pozwy o wysokie zadośćuczynienie. Do tej pory pozwali ich sędziowie Igor Tuleya, Paweł Juszczyszyn, Marzanna Piekarska-Drążek, Ewa Gregajtys. Ponadto były sędzia Waldemar Żurek pozwał Przemysława Radzika, w związku z aferą hejterską, której jest jedną z ofiar.
Schab, Radzik i Lasota mają jeszcze postawione zarzuty dyscyplinarne, za swoje działania.
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rzecznik dyscyplinarny Joanna Raczkowska
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.
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