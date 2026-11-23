Gorąca dyskusja w obliczu rekordowo rozgrzanej planety – tak można podsumować końcówkę 31. szczytu klimatycznego, na którym po raz pierwszy od kilkunastu lat nie wypracowano końcowego porozumienia. To nie oznacza upadku globalnych działań dla klimatu, ale pokazuje, jak trudne stają się one w coraz bardziej spolaryzowanym świecie.

Szczyt COP31 w tureckiej Antalyi – coroczna konferencja państw należących do ONZ–owskiej konwencji klimatycznej – miała zakończyć się już w piątek 20 listopada. Nikogo śledzącego te negocjacje nie zaskoczyło, że rozmowy się przedłużyły.

Szokujący – i rozczarowujący, jak powtarzają obserwatorzy – był jednak finał. Nie udało się wypracować konsensusu dla tekstu porozumienia, którym szczyt miał się zakończyć. W ostatnich dniach szczytu dyskusja zaogniła się, padały hasła o “najgorszym COP-ie w historii”. Znaczącego postępu nie udało się osiągnąć nawet mimo tego, że trwający rok prawdopodobnie zakończy się jako najgorętszy w historii pomiarów i jest naznaczony wojną, w której paliwa kopalne odgrywały znaczącą rolę.