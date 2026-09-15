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Sześć lat po aferze Pegasusa: co zostało z wyborczych obietnic kontroli nad służbami?

Joanna Cisowska przeczytasz w 13 minut

Sześć lat temu CitizenLab poinformowało o stosowaniu w Polsce oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Inwigilowany za jego pomocą Krzysztof Brejza zapowiedział potem: „Każdy z was będzie mógł zgłosić się z pismem z zapytaniem, czy był inwigilowany”. Temat ochrony Polaków przed nadużyciami ze strony służb wszedł do mainstreamu. Co zostało z tych zapowiedzi?

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