0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.plFot. Krzysztof Zatyc...
15 września 2026

Sześć lat po aferze Pegasusa: co zostało z wyborczych obietnic kontroli nad służbami?

przeczytasz w 13 minut

Sześć lat temu CitizenLab poinformowało o stosowaniu w Polsce oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Inwigilowany za jego pomocą Krzysztof Brejza zapowiedział potem: „Każdy z was będzie mógł zgłosić się z pismem z zapytaniem, czy był inwigilowany”. Temat ochrony Polaków przed nadużyciami ze strony służb wszedł do mainstreamu. Co zostało z tych zapowiedzi?

Google News

Citizen Lab to – jak sami o sobie piszą – „interdyscyplinarna jednostka badawcza, działająca przy Munk School of Global Affairs & Public Policy na Uniwersytecie w Toronto”. Analizuje zagadnienia związane m.in. z prawem, cyberbezpieczeństwem czy naukami społecznymi, bada naruszenia i monitoruje ich wpływ na demokracje. Jej badacze odegrali znaczącą rolę w śledztwach dotyczących stosowania oprogramowania szpiegowskiego (spyware) w różnych państwach.

Niedawno Citizen Lab doniosła o kolejnych przypadkach użycia spyware (oprogramowania do inwigilacji). W lipcu badacze organizacji ustalili, że za jego pomocą zaatakowano byłego europosła Steliosa Kouloglou. Atak miał miejsce w okresie, w którym zasiadał on w PEGA – unijnej komisji badającej użycie Pegasusa.

W zeszłym tygodniu z kolei poinformowali, że ofiarą inwigilacji tym programem padło 14 członków serbskiej prodemokratycznej organizacji studenckiej.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Afery

Policja i służby

Fundacja Panoptykon

inwigilacja

komisja ds Pegasusa

Pegasus

Na zdjęciu Joanna Cisowska
Joanna Cisowska

Publicystka, feministka i świecka humanistka, pisząca o polityce cyfrowej i wpływie technologii na społeczeństwo. Publikowała m. in. na łamach polskich Indymediów czy serwisu techspresso.cafe.

Komentarze

Nasze tematy