Prawa autorskie: 01.09.2026 Lublin , ul . Radosci 13 . Zespol Szkolno - Przedszkolny nr 5 i Szkola Podstawowa nr 28 im. Synow Pulku Ziemi Lubelskiej . Wojewodzka i miejska inauguracja roku szkolnego 2026 / 2027 . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl 01.09.2026 Lublin , ... Prawa autorskie: 01.09.2026 Lublin , ul . Radosci 13 . Zespol Szkolno - Przedszkolny nr 5 i Szkola Podstawowa nr 28 im. Synow Pulku Ziemi Lubelskiej . Wojewodzka i miejska inauguracja roku szkolnego 2026 / 2027 . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl 01.09.2026 Lublin , ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 12 września 2026 Szkoła bez telefonów, ale z warzywami i „doświadczeniami edukacyjnymi”. 13 zmian, brakuje jednej Alicja Pacewicz przeczytasz w 19 minut Jesteśmy bombardowani informacjami i pseudoinformacjami o tym, co zmienia się w szkole od 1 września. Ekspertka SOS dla Edukacji* opisuje 13 najważniejszych zmian, wskazuje na braki, trudności i szanse. Przeczytaj, jeżeli chcesz naprawdę wiedzieć. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 01.09.2026 Lublin , ul . Radosci 13 . Zespol Szkolno - Przedszkolny nr 5 i Szkola Podstawowa nr 28 im. Synow Pulku Ziemi Lubelskiej . Wojewodzka i miejska inauguracja roku szkolnego 2026 / 2027 . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl 01.09.2026 Lublin , ... Prawa autorskie: 01.09.2026 Lublin , ul . Radosci 13 . Zespol Szkolno - Przedszkolny nr 5 i Szkola Podstawowa nr 28 im. Synow Pulku Ziemi Lubelskiej . Wojewodzka i miejska inauguracja roku szkolnego 2026 / 2027 . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl 01.09.2026 Lublin , ...

1 września do przedszkoli i szkół wróciło wg GUS 6,325 miliona¹ uczennic i uczniów — i wejdą do szkoły, która zmienia się bardziej niż kiedykolwiek od czasów reformy gimnazjalnej z 1999 roku, niestety unieważnionej w 2017 roku przez rząd PiS.

Rusza „Kompas Jutra", czyli nowa podstawa programowa z modułami międzyprzedmiotowymi, doświadczeniami edukacyjnymi i tygodniem projektowym, a w klasach czwartych pojawi się przyroda jako zupełnie nowy przedmiot.