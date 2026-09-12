Szkoła bez telefonów, ale z warzywami i „doświadczeniami edukacyjnymi”. 13 zmian, brakuje jednej
Jesteśmy bombardowani informacjami i pseudoinformacjami o tym, co zmienia się w szkole od 1 września. Ekspertka SOS dla Edukacji* opisuje 13 najważniejszych zmian, wskazuje na braki, trudności i szanse. Przeczytaj, jeżeli chcesz naprawdę wiedzieć.
1 września do przedszkoli i szkół wróciło wg GUS 6,325 miliona¹ uczennic i uczniów — i wejdą do szkoły, która zmienia się bardziej niż kiedykolwiek od czasów reformy gimnazjalnej z 1999 roku, niestety unieważnionej w 2017 roku przez rząd PiS.
Rusza „Kompas Jutra", czyli nowa podstawa programowa z modułami międzyprzedmiotowymi, doświadczeniami edukacyjnymi i tygodniem projektowym, a w klasach czwartych pojawi się przyroda jako zupełnie nowy przedmiot.
Nauczyciele będą inaczej oceniać zachowanie, zmodyfikowano także (nieco) zasady prac domowych. W przedszkolach i podstawówkach obowiązuje zakaz smartfonów, a w stołówkach są nowe zasady żywienia, które polska prawica opisuje jako lewackie, ideologiczne, a nawet zagrażające egzystencji dzieci (pomrą z głodu?).
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