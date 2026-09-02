Od szkoły chcemy wszystkiego. A potem jesteśmy rozczarowani. „A to nie jest oferta all inclusive”

Polska szkoła co kilka lat jest urządzana od nowa. Zmieniamy podstawy programowe, tworzymy lub likwidujemy poszczególne przedmioty, spieramy się o religię, edukację zdrowotną i patriotyzm. Tymczasem z badania Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika coś dość przewrotnego: w sprawach naprawdę podstawowych jesteśmy ze sobą zaskakująco zgodni. Chcemy szkoły, która nauczy dzieci wiedzy potrzebnej do rozumienia świata, ale także radzenia sobie w dorosłym życiu. Ma wymagać, ale nie być szkołą przetrwania. Ma wspierać, ale nie zastępować rodziny. Ale czy z tych wspólnych oczekiwań da się zbudować szkołę odporną na kolejne polityczne zwroty?