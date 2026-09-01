Szkoła do życia zamiast szkoły przetrwania. Czego Polacy oczekują od systemu edukacji? [RAPORT]
Zgodnie z wynikami badań Centrum Edukacji Obywatelskiej Polacy chcą szkoły praktycznej, ale nie rezygnującej z wiedzy. Wymagającej, lecz przyjaznej. Diagnoza zaskakująco zgodna: szkoły nie trzeba burzyć. Wystarczy ją trochę przemeblować
Polacy chcą szkoły, która pozwoli zjeść ciastko i mieć ciastko. Oczekujemy, że uczęszczanie do placówki edukacyjnej zapewni młodym ludziom niezbędną (ale i przydatną!) wiedzę, praktyczne umiejętności potrzebne w dorosłym życiu, ukształtuje w nich postawę pełną empatii i – nieprzypadkowo, jednak nieco przy okazji – wychowa.
W tym wszystkim ma oczywiście pozostać sprawiedliwa i przyjazna. Aż chciałoby się zapytać: „Może jeszcze frytki do tego?”.
Z raportu „Szkoła do życia” przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na podstawie badania 1000-osobowej reprezentatywnej próby Polek i Polaków wyłania się długa lista oczekiwań, ale i nadziei z nutą nostalgii z naszych własnych szkolnych lat.
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