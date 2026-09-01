Prawa autorskie: Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Piotr Skórnicki... Prawa autorskie: Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Piotr Skórnicki...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 września 2026 Szkoła do życia zamiast szkoły przetrwania. Czego Polacy oczekują od systemu edukacji? [RAPORT] Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut Zgodnie z wynikami badań Centrum Edukacji Obywatelskiej Polacy chcą szkoły praktycznej, ale nie rezygnującej z wiedzy. Wymagającej, lecz przyjaznej. Diagnoza zaskakująco zgodna: szkoły nie trzeba burzyć. Wystarczy ją trochę przemeblować Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Piotr Skórnicki... Prawa autorskie: Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Piotr Skórnicki...

Polacy chcą szkoły, która pozwoli zjeść ciastko i mieć ciastko. Oczekujemy, że uczęszczanie do placówki edukacyjnej zapewni młodym ludziom niezbędną (ale i przydatną!) wiedzę, praktyczne umiejętności potrzebne w dorosłym życiu, ukształtuje w nich postawę pełną empatii i – nieprzypadkowo, jednak nieco przy okazji – wychowa.

W tym wszystkim ma oczywiście pozostać sprawiedliwa i przyjazna. Aż chciałoby się zapytać: „Może jeszcze frytki do tego?”.