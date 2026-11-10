Prawa autorskie: Fot. Aleksandra Stefanowicz Fot. Aleksandra Stef... Prawa autorskie: Fot. Aleksandra Stefanowicz Fot. Aleksandra Stef...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 listopada 2026 Dodaj nas w Google Szkoła mundurowa przygotowuje ich do służby państwu. Dlaczego znaleźli się na proteście pod TK? Aleksandra Stefanowicz przeczytasz w 6 minut Założycielka szkoły Agnieszka Macek zasiada w zarządzie okręgowym Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. To ona zdecydowała o zabraniu uczniów w mundurach na demonstrację przed TK, gdzie skandowali wulgarne hasła polityczne. Reagują MON i kuratorium. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Aleksandra Stefanowicz Fot. Aleksandra Stef... Prawa autorskie: Fot. Aleksandra Stefanowicz Fot. Aleksandra Stef...

Jak się dowiadujemy, to na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka, uczniowie przyjechali do Sejmu, a następnie — decyzją Macek — znaleźli się na demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W poniedziałek 9 listopada Agnieszka Macek, założycielka Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu i pełnomocniczka organu prowadzącego, tłumaczyła podczas konferencji prasowej w Zamościu, dlaczego jej uczniowie znaleźli się 6 listopada na demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym.