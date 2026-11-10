Szkoła mundurowa przygotowuje ich do służby państwu. Dlaczego znaleźli się na proteście pod TK?
Założycielka szkoły Agnieszka Macek zasiada w zarządzie okręgowym Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. To ona zdecydowała o zabraniu uczniów w mundurach na demonstrację przed TK, gdzie skandowali wulgarne hasła polityczne. Reagują MON i kuratorium.
Jak się dowiadujemy, to na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Sławomira Zawiślaka, uczniowie przyjechali do Sejmu, a następnie — decyzją Macek — znaleźli się na demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym.
W poniedziałek 9 listopada Agnieszka Macek, założycielka Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu i pełnomocniczka organu prowadzącego, tłumaczyła podczas konferencji prasowej w Zamościu, dlaczego jej uczniowie znaleźli się 6 listopada na demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym.
W piątkowej wycieczce edukacyjnej do Sejmu i Senatu uczestniczyło około 50 uczniów Liceum w wieku od 15 do 19 lat. Około godziny 16-stej grupa opuściła parlament i skierowała się w stronę autokaru. Wtedy Macek miała spontanicznie, „z ciekawości”, zdecydować o przejściu pod Trybunał Konstytucyjny. Jak wyjaśniała, młodzież „wyraziła taką wolę”, a opiekunowie „ulegli jej presji”.
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