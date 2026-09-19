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Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.pressIl. Mateusz Mirys / ...
19 września 2026

„Sztuczna inteligencja zniszczy ludzkość”. To prawda?

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Firmy tworzące sztuczną inteligencję zorientowały się, że może być wykorzystana do tworzenia groźnych mikrobów lub konstrukcji broni. Zapoczątkowało to dyskusję o tym, czy i jak ograniczyć rozwój SI. To może być marketingowy zabieg, bo firmy wybierają się na giełdę. Ale nie musi.

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Na świecie nie ma już ospy prawdziwej. Zawdzięczamy to programowi powszechnych szczepień, które od początków XIX wieku stopniowo obejmowały każdy zakątek globu. Ostatni przypadek tej choroby odnotowano w Europie w 1973 roku.

W 1975 roku występowała już tylko na Półwyspie Somalijskim, dwa lata później odnotowano ostatnie przypadki jej naturalnej transmisji. Rok później, w 1978 roku, zmarła jedna osoba przypadkiem zakażona w laboratorium w Wielkiej Brytanii. Był to ostatni przypadek zgonu spowodowanego wirusem ospy prawdziwej, variola vera.

Kopie tych wirusów są przechowywane tylko w dwóch laboratoriach na świecie o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Długo toczono dyskusje, czy wirusy te należy zniszczyć. Z czasem dyskusja okazała się bezprzedmiotowa.

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Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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