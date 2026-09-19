„Sztuczna inteligencja zniszczy ludzkość”. To prawda?
Firmy tworzące sztuczną inteligencję zorientowały się, że może być wykorzystana do tworzenia groźnych mikrobów lub konstrukcji broni. Zapoczątkowało to dyskusję o tym, czy i jak ograniczyć rozwój SI. To może być marketingowy zabieg, bo firmy wybierają się na giełdę. Ale nie musi.
Na świecie nie ma już ospy prawdziwej. Zawdzięczamy to programowi powszechnych szczepień, które od początków XIX wieku stopniowo obejmowały każdy zakątek globu. Ostatni przypadek tej choroby odnotowano w Europie w 1973 roku.
W 1975 roku występowała już tylko na Półwyspie Somalijskim, dwa lata później odnotowano ostatnie przypadki jej naturalnej transmisji. Rok później, w 1978 roku, zmarła jedna osoba przypadkiem zakażona w laboratorium w Wielkiej Brytanii. Był to ostatni przypadek zgonu spowodowanego wirusem ospy prawdziwej, variola vera.
Kopie tych wirusów są przechowywane tylko w dwóch laboratoriach na świecie o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Długo toczono dyskusje, czy wirusy te należy zniszczyć. Z czasem dyskusja okazała się bezprzedmiotowa.
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