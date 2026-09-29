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Prawa autorskie: Rys. Iga KucharskaRys. Iga Kucharska
29 września 2026

Sztuka dla Zwycięstwa. Wybitni polscy twórcy łączą siły na rzecz Ukrainy

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Dzieła sztuki przekazane przez ponad 80 czołowych polskich artystek i artystów trafią na aukcję charytatywną „Sztuka dla Zwycięstwa”, która rusza w środę 30 września. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla ukraińskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu.

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Inauguracja akcji odbędzie się 30 września o godz. 19.00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie publiczność będzie mogła zobaczyć część obiektów. Wybrane prace omówią Anda Rottenberg, kuratorka i krytyczka sztuki, Adam Mazur, historyk sztuki, oraz Piotr Niemczyk, dziennikarz i aktywista. Ukraińska aktorka Oksana Czerkaszyna przeczyta wiersze współczesnych poetek z Ukrainy. Wieczór zakończy koncert Mikołaja Trzaski.

Aukcja ruszy na Allegro Charytatywni bezpośrednio po zakończeniu inauguracji. Co 5–7 dni będzie pojawiała się kolejna partia prac. Cała akcja potrwa około dwóch miesięcy.

Licytować będzie można wyjątkowo różnorodne prace: fotografie i dzieła wizualne takich twórców i twórczyń jak Chris Niedenthal, Karol Radziszewski czy Ewa Kuryluk, historyczny komiks Jacka Fedorowicza, unikatowe wyklejanki Wisławy Szymborskiej, rzeźbę Stanisława Zagajewskiego, jednego z najważniejszych polskich przedstawicieli art brut, a także książki z autografami znanych pisarek i pisarzy. Aukcja daje możliwość zdobycia zarówno prac klasyków polskiej sztuki współczesnej i fotografii, jak i historycznych pamiątek oraz unikatowych artefaktów.

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Kultura

wojna w Ukrainie

Na zdjęciu Roman Pawłowski-Felberg
Roman Pawłowski-Felberg

Publicysta, kurator teatralny, dramaturg. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1994-2012 dziennikarz działu kultury „Gazety Wyborczej”. Laureat Nagrody im. Zbigniewa Raszewskiego dla najlepszego polskiego krytyka teatralnego (1995). Opublikował m.in. antologie polskich sztuk współczesnych „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” (2003) i „Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski” (2006), a także zbiór wywiadów z czołowymi polskimi ludźmi kultury „Bitwa o kulturę #przyszłość” (2015), wyróżniony nagrodą „Gazety Wyborczej” w Lublinie „Strzała 2015”. Od 2014 związany z TR Warszawa, gdzie odpowiada za rozwój linii programowej teatru oraz pracę z młodymi twórcami i twórczyniami.

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