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Prawa autorskie: Fot. Jonathan NACKSTRAND / AFPFot. Jonathan NACKST...
12 września 2026

Szwecja głosuje. Lewica słabnie, skrajni populiści o krok od władzy

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Jeszcze niedawno lewicowa opozycja miała w sondażach wyraźną przewagę nad rządzącym obozem centroprawicowym dochodzącą do 10 punktów procentowych. Tuż przed niedzielnym głosowaniem przewaga stopniała tak, że to pojedyncze decyzje wyborców mogą przesądzić o wyniku.

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Wybory parlamentarne w Szwecji 13 września odbywają się jednocześnie w kilku różnych rzeczywistościach. Szwedzi muszą ocenić stan gospodarki, dostępność opieki zdrowotnej, politykę migracyjną i kwestie klimatyczne, ale nad całym głosowaniem ciąży także nowa sytuacja bezpieczeństwa. Szwecja jest już członkiem NATO, zwiększa wydatki na obronność i rozbudowuje siły zbrojne w skali niewidzianej od czasów zimnej wojny. Do tego dochodzi skandal związany z rosyjskimi wpływami, który uderzył w prawicowy obóz w najbardziej wrażliwym momencie kampanii.

Przewaga lewicy gwałtownie stopniała

Najważniejszą zmianą ostatnich tygodni jest tempo, w jakim rządząca prawica zaczęła zmniejszać dystans do opozycji. Według sondażu Novus dla TV4 z 9 września blok tworzony przez Socjaldemokratów, Zielonych, Partię Lewicy i Partię Centrum otrzymałby 50,7 proc. głosów.

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Na zdjęciu Mateusz Gibała
Mateusz Gibała

Autor bloga politykaponordycku.pl, gdzie na co dzień bada kulturę, gospodarkę i politykę państw nordyckich. Pisał o krajach nordyckich dla wielu ogólnopolskich redakcji oraz współpracował z Instytutem Nowej Europy i Fundacją im. K. Pułaskiego.

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