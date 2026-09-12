Szwecja głosuje. Lewica słabnie, skrajni populiści o krok od władzy

Jeszcze niedawno lewicowa opozycja miała w sondażach wyraźną przewagę nad rządzącym obozem centroprawicowym dochodzącą do 10 punktów procentowych. Tuż przed niedzielnym głosowaniem przewaga stopniała tak, że to pojedyncze decyzje wyborców mogą przesądzić o wyniku.

Wybory parlamentarne w Szwecji 13 września odbywają się jednocześnie w kilku różnych rzeczywistościach. Szwedzi muszą ocenić stan gospodarki, dostępność opieki zdrowotnej, politykę migracyjną i kwestie klimatyczne, ale nad całym głosowaniem ciąży także nowa sytuacja bezpieczeństwa. Szwecja jest już członkiem NATO, zwiększa wydatki na obronność i rozbudowuje siły zbrojne w skali niewidzianej od czasów zimnej wojny. Do tego dochodzi skandal związany z rosyjskimi wpływami, który uderzył w prawicowy obóz w najbardziej wrażliwym momencie kampanii.