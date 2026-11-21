Tajemnica narkozy. Dlaczego w ogóle działa?
Często spotyka się opinie, że nie wiemy, jak środki do znieczulenia ogólnego wyłączają nam świadomość. Owszem, ten mechanizm długo pozostawał niewyjaśniony. Jest jednak bardzo dobra hipoteza, która to tłumaczy.
Co roku na świecie wykonuje się około 300 milionów zabiegów chirurgicznych. Nie byłoby to rzecz jasna możliwe, bez znieczulenia. Zwłaszcza ogólnego, czyli narkozy.
Historia środków znieczulających jest zaskakująco długa. Najwcześniejsze ślady wykorzystania maku lekarskiego w Europie pochodzą z około 5700-5500 roku przed naszą erą z jaskini Cueva de los Murciélagos w Andaluzji. Nie jest pewne, czy używano go w celach leczniczych, czy rytualnych.
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