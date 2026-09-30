Prawa autorskie: Talerz niezgody. Miedzy sojowym schabowym a kotletem z mortadeli #DlaczegoTak Talerz niezgody. Miedzy sojowym schabowym a kotletem z mortadeli #DlaczegoTak

Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Talerz niezgody. Między sojowym schabowym a kotletem z mortadeli #DlaczegoTak Dominika Sitnicka Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Talerz niezgody. Miedzy sojowym schabowym a kotletem z mortadeli #DlaczegoTak Talerz niezgody. Miedzy sojowym schabowym a kotletem z mortadeli #DlaczegoTak

We wrześniu w Polsce rozpętała się dyskusja wokół żywienia dzieci w szkołach. Prawica podnosiła alarm, że oto od tej pory Ministerstwo Edukacji wprowadza do szkół ideologię. Mięso maksymalnie dwa razy w tygodniu, a na domiar złego — dzień przymusowego jedzenia demonicznych strączków. Jak to zazwyczaj bywa w podobnych sterowanych politycznie histeriach, zgadza się tu niewiele. Rozporządzenie wydało Ministerstwo Zdrowia, a porcja mięsa dwa razy w tygodniu dotyczy polecenia podania mięsa świeżego, co do tej pory obowiązkiem wcale nie było.

Co zatem jadały dzieci w szkołach? Różnego rodzaju badania, w tym raport NIK z 2025 roku, wskazują, że w placówkach jako obiad serwowano na przykład kiełbasę, kotlety z mortadeli czy makaron z truskawkami. A jednak awantura wokół rzekomego wprowadzania „diety planetarnej” do szkół zatoczyła szerokie kręgi. I przypomina oczywiście inne przypadki z ostatnich lat. Pamiętacie jeszcze o doktrynie C40, według której też mieliśmy mieć racjonowane mięso? A o rychłym obowiązku jedzenia robaków?

W najnowszym odcinku #DlaczegoTak Konrad Skotnicki i Dominika Sitnicka opowiadają o tym, dlaczego jedzenie jest tematem zapalnym politycznie. I przywołują badania wskazujące na to, co rzeczywiście powinno znajdować się na naszym talerzu.