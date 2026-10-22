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Prawa autorskie: Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.plFot. Adam Stepien / ...
22 października 2026

TikTok i Instagram od 15 roku życia. Rząd przyspiesza prace, ale nie dotyka źródła problemu

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Ban na media (anty)społecznościowe dla osób poniżej 15 r.ż.? Polski rząd chce nie tylko zakazywać, co niekoniecznie działa, ale i edukować. Jednak w projekcie ograniczającym obecność dzieci na platformach brakuje najważniejszego – walki z toksycznymi algorytmami.

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Jak poinformowała Wirtualna Polska, 21 października resorty cyfryzacji i edukacji zawnioskowały o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu powszechnie uznawanego za ban na media społecznościowe dla młodzieży. Chodzi nie tyle o zakaz, ile nakaz weryfikacji wieku użytkowników dużych platform. W projekcie przygotowanym przez rząd, wiek dojrzałości cyfrowej wyniesie 15 lat. Polska idzie więc dalej niż propozycja unijna, przedstawiona w ramach EU Kids Act, która zakłada całkowity zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 13 roku życia oraz kontrolę rodziców nad aktywnością dzieci w wieku 13-15 lat w sieci.

Według rządu internetowe serwisy społecznościowe stwarzają ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa małoletnich poniżej 15 roku życia.

“Przesłankami ryzyka są w szczególności wykorzystywanie systemu rekomendacji opartego na profilowaniu czy udostępnianie funkcji lub rozwiązań informatycznych w celu zachęcenia użytkowników do długotrwałego i nieprzerwanego korzystania z usług” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

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Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

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