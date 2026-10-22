TikTok i Instagram od 15 roku życia. Rząd przyspiesza prace, ale nie dotyka źródła problemu
Ban na media (anty)społecznościowe dla osób poniżej 15 r.ż.? Polski rząd chce nie tylko zakazywać, co niekoniecznie działa, ale i edukować. Jednak w projekcie ograniczającym obecność dzieci na platformach brakuje najważniejszego – walki z toksycznymi algorytmami.
Jak poinformowała Wirtualna Polska, 21 października resorty cyfryzacji i edukacji zawnioskowały o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu powszechnie uznawanego za ban na media społecznościowe dla młodzieży. Chodzi nie tyle o zakaz, ile nakaz weryfikacji wieku użytkowników dużych platform. W projekcie przygotowanym przez rząd, wiek dojrzałości cyfrowej wyniesie 15 lat. Polska idzie więc dalej niż propozycja unijna, przedstawiona w ramach EU Kids Act, która zakłada całkowity zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 13 roku życia oraz kontrolę rodziców nad aktywnością dzieci w wieku 13-15 lat w sieci.
Według rządu internetowe serwisy społecznościowe stwarzają ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa małoletnich poniżej 15 roku życia.
“Przesłankami ryzyka są w szczególności wykorzystywanie systemu rekomendacji opartego na profilowaniu czy udostępnianie funkcji lub rozwiązań informatycznych w celu zachęcenia użytkowników do długotrwałego i nieprzerwanego korzystania z usług” – czytamy w ocenie skutków regulacji.
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