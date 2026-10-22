TikTok i Instagram od 15 roku życia. Rząd przyspiesza prace, ale nie dotyka źródła problemu

Ban na media (anty)społecznościowe dla osób poniżej 15 r.ż.? Polski rząd chce nie tylko zakazywać, co niekoniecznie działa, ale i edukować. Jednak w projekcie ograniczającym obecność dzieci na platformach brakuje najważniejszego – walki z toksycznymi algorytmami.

Jak poinformowała Wirtualna Polska, 21 października resorty cyfryzacji i edukacji zawnioskowały o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu powszechnie uznawanego za ban na media społecznościowe dla młodzieży. Chodzi nie tyle o zakaz, ile nakaz weryfikacji wieku użytkowników dużych platform. W projekcie przygotowanym przez rząd, wiek dojrzałości cyfrowej wyniesie 15 lat. Polska idzie więc dalej niż propozycja unijna, przedstawiona w ramach EU Kids Act, która zakłada całkowity zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 13 roku życia oraz kontrolę rodziców nad aktywnością dzieci w wieku 13-15 lat w sieci.