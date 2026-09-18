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To będzie jesień w różowych barwach dla koalicji Tuska. „Jesteśmy silni słabością opozycji”

Agata Szczęśniak przeczytasz w 5 minut

Dwie sprawy mają budować przewagę koalicji i dawać jej napęd w najbliższych miesiącach: rozwijająca się afera z Zondacrypto i przygotowywane przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Czy to się może udać? Czy rząd odzyska zaufanie tych, którzy dali mu władzę?

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