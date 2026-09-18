To będzie jesień w różowych barwach dla koalicji Tuska. „Jesteśmy silni słabością opozycji”
Dwie sprawy mają budować przewagę koalicji i dawać jej napęd w najbliższych miesiącach: rozwijająca się afera z Zondacrypto i przygotowywane przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Czy to się może udać? Czy rząd odzyska zaufanie tych, którzy dali mu władzę?
„Prawica sama sobie zbija figury na szachownicy” – słyszę z rządu. Konfederacja jest w defensywie, PiS – jeszcze bardziej. Partia Kaczyńskiego dzieli się i kłóci, niby punktuje rząd Donalda Tuska, a wypada to blado.
Nastroje w koalicji rządzącej są dobre. Afera Zondacrypto odesłała w niepamięć aferę w Szpitalu Południowym obciążającą koalicję. Zresztą pomocną rękę podali rządowi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, ich polityczne rozstanie na chwilę przyćmiło wyczyny Dawida Kacprzyka i kosmiczne pensje lekarzy.
Ta chwila wystarczyła, bo zaraz zaczęły się wakacje. „Mamy lepszy czas przez słabość przeciwnika. Ta jesień może być dobra dla koalicji” – mówi osoba z zaplecza rządu.
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