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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
18 września 2026

To będzie jesień w różowych barwach dla koalicji Tuska. „Jesteśmy silni słabością opozycji”

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Dwie sprawy mają budować przewagę koalicji i dawać jej napęd w najbliższych miesiącach: rozwijająca się afera z Zondacrypto i przygotowywane przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Czy to się może udać? Czy rząd odzyska zaufanie tych, którzy dali mu władzę?

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„Prawica sama sobie zbija figury na szachownicy” – słyszę z rządu. Konfederacja jest w defensywie, PiS – jeszcze bardziej. Partia Kaczyńskiego dzieli się i kłóci, niby punktuje rząd Donalda Tuska, a wypada to blado.

Nastroje w koalicji rządzącej są dobre. Afera Zondacrypto odesłała w niepamięć aferę w Szpitalu Południowym obciążającą koalicję. Zresztą pomocną rękę podali rządowi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, ich polityczne rozstanie na chwilę przyćmiło wyczyny Dawida Kacprzyka i kosmiczne pensje lekarzy.

Ta chwila wystarczyła, bo zaraz zaczęły się wakacje. „Mamy lepszy czas przez słabość przeciwnika. Ta jesień może być dobra dla koalicji” – mówi osoba z zaplecza rządu.

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Trybunał Konstytucyjny

Afera Zondacrypto

Bodgan Święczkowski

Maciej Berek

Zondacrypto

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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