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Prawa autorskie: Mike Windle/Getty Images dla Equality Now/AFPMike Windle/Getty Im...
04 września 2026

To nie pech, to patriarchat [GRAFF O GLORII STEINEM]

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W wieku 92 lat zmarła matka feminizmu – Gloria Steinem. Jej śmierć to koniec pewnej epoki i pewnego złudzenia. Była nie tylko ikoną feminizmu drugiej fali, ale także uosobieniem liberalnego optymizmu – przekonania, że świat idzie ku lepszemu, że równość (nie tylko płci) jest nieuchronną konsekwencją zbiorowych wysiłków wielu pokoleń

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Trudno o lepsze niż Gloria Steinem wprowadzenie do feminizmu – szczególnie dla tych, którzy twierdzą, że feministki nie mają poczucia humoru lub że myśl feministyczna jest zawiła i niezrozumiała. “Kobiety to jedyna grupa społecznie opresjonowana, która żyje w intymnych związkach z opresorem” – rzuciła z podium, na jednym z kobiecych zlotów w latach 70., a jej słowom wtórował śmiech.

”Wciąż czekam, żeby jakiś mężczyzna poprosił mnie o radę, jak łączyć małżeństwo i karierę” – powiedziała w jednym z wywiadów w latach 80.

To ona spopularyzowała zdanie, które do dziś zdobi niezliczone t-shirty, przypinki i banery: “Kobieta bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru” – sumiennie jednak wyjaśniając (zgodnie z etosem „siostrzeństwa”), że to nie ona jest jego autorką, lecz pewna studentka, niejaka Irina Dunn. Treścią jej życia był feminizm zdroworozsądkowy i inkluzywny, rozumiany jako ruch, w którym znajdzie się miejsce dla każdej i każdego: płeć, wiek, orientacja, zamożność, a nawet poglądy polityczne nie miały znaczenia. Trzeba tylko zobaczyć niesprawiedliwość i uwierzyć, że równość jest możliwa.

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Na zdjęciu Agnieszka Graff
Agnieszka Graff

Profesorka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka feminizmu i ruchów anty-gender, znana feministyczna publicystka, felietonistka (m.in. „Wysokich obcasów”) i pisarka. Członkini rady programowej stowarzyszenia Kongres Kobiet. Autorka takich książek, jak: „Matka feministka” (2014), Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie” (2008), Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym (2001).

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