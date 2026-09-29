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Prawa autorskie: Fot. AP Photo/Julia Demaree NikhinsonFot. AP Photo/Julia ...
29 września 2026

Trump rozkłada czerwony dywan przed Xi. Nowy rozdział w relacjach czy tylko wielki spektakl?

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Odkąd Donald Trump pierwszy raz odwiedził Pekin podczas pierwszej kadencji w 2017 roku chińskie PKB urosło o połowę; amerykańskie w tym samym czasie urosło o jedną piątą. Sposób podjęcia przywódcy Chin w Waszyngtonie pokazuje, że Trump modyfikuje podejście do największego rywala.

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Nie milkną komentarze po zeszłotygodniowej wizycie przywódcy Chin Xi Jinpinga i jego żony Peng Liyuan w Waszyngtonie.

W poniedziałek 28 września dziennik „Financial Times” poinformował, że USA i Chiny zdecydowały się na utworzenie preferencyjnego reżimu celnego, obejmującego handel towarami „niewrażliwymi” o wartości 60 mld dolarów. Niższymi stawkami celnymi objęty będzie amerykański eksport do Chin o wartości 30 mld dol. i chiński eksport do USA do tej samej kwoty.

Chińska lista towarów obejmuje ponad 1600 produktów, w tym wyroby rolne i spożywcze, których sprzedaż jest jednak stosunkowo mało istotna dla wzajemnej wymiany. Chodzi bowiem o schłodzone foie gras, sierść króliczą, delfiny (do hodowli), czy... wielbłądy. Amerykańska jest znacznie krótsza i nieco bardziej pragmatyczna. Liczy 77 pozycji, ale są na niej foteliki dziecięce, golarki elektryczne czy haczyki wędkarskie.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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