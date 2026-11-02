Prawa autorskie: WASHINGTON, DC - OCTOBER 29: U.S. Secretary of War Pete Hegseth (L) and White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller attend the Halloween at the White House event on October 29, 2026 in Washington, DC. The President and first lady welcomed families to the annual trick-or-treat celebration on the White House grounds. Finn Gomez/Getty Images/AFP (Photo by Finn Gomez / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) WASHINGTON, DC - OCT... Prawa autorskie: WASHINGTON, DC - OCTOBER 29: U.S. Secretary of War Pete Hegseth (L) and White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller attend the Halloween at the White House event on October 29, 2026 in Washington, DC. The President and first lady welcomed families to the annual trick-or-treat celebration on the White House grounds. Finn Gomez/Getty Images/AFP (Photo by Finn Gomez / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) WASHINGTON, DC - OCT...

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 listopada 2026 Dodaj nas w Google Trump poświęci Hegsetha? Po wyborach minister wojny może stracić posadę Radosław Korzycki przeczytasz w 9 minut Modlił się o przemoc, chciał transmitować egzekucję. Pete Hegseth przetrwał kolejne skandale, ale może nie przetrwać wyborczego rachunku za wojnę z Iranem. Na Kapitolu słyszę, że Trump już szuka jego następcy. Bo potrzebuje kogoś, na kogo zrzuci odpowiedzialność za własne decyzje Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: WASHINGTON, DC - OCTOBER 29: U.S. Secretary of War Pete Hegseth (L) and White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller attend the Halloween at the White House event on October 29, 2026 in Washington, DC. The President and first lady welcomed families to the annual trick-or-treat celebration on the White House grounds. Finn Gomez/Getty Images/AFP (Photo by Finn Gomez / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) WASHINGTON, DC - OCT... Prawa autorskie: WASHINGTON, DC - OCTOBER 29: U.S. Secretary of War Pete Hegseth (L) and White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller attend the Halloween at the White House event on October 29, 2026 in Washington, DC. The President and first lady welcomed families to the annual trick-or-treat celebration on the White House grounds. Finn Gomez/Getty Images/AFP (Photo by Finn Gomez / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) WASHINGTON, DC - OCT...

Weterani z Colorado Springs są wściekli na wojnę z Iranem. W tym mieście armia jest częścią rodzinnych biografii, gospodarki i politycznej tożsamości. Gdy pretensje do rządzących zgłaszają ludzie, którzy sami służyli, republikanom trudniej zbyć je oskarżeniem o brak szacunku dla żołnierzy.

W piątym okręgu Kolorado republikański kongresmen Jeff Crank mierzy się z Jessicą Killin, byłą kapitan wojsk lądowych. Demokraci próbują zdobyć mandat z regionu, w którym nigdy wcześniej nie wygrali. Crank pozostaje faworytem, ale Cook Political Report ocenia jego przewagę już tylko jako umiarkowaną. Wojna otwiera opozycji drogę do wyborców, dla których głos na demokratę był dotąd czymś trudnym do wyobrażenia. Zagrożenie mandatu w takim okręgu pokazuje Białemu Domowi, jak kosztowna może być wojna. Zmiana w Pentagonie mogłaby być pierwszą próbą odpowiedzi na gniew wyborców.