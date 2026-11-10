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Prawa autorskie: Fot. SejmFot. Sejm
10 listopada 2026

Trybunał Konstytucyjny działa. Po raz pierwszy od 3 lat kancelaria premiera opublikuje jego decyzję

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Odbyło się drugie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Jego uchwała zostanie opublikowana w Monitorze Polskim, co jest nowością, bo rząd zaczyna uznawać decyzje Trybunału. A za 7 dni Zgromadzenie zdecyduje czy uchylić immunitet prezesowi TK Święczkowskiemu.

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Drugie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbyło się przed południem 10 listopada 2026 roku. Byli na nim nowi sędziowie wybrani w Sejmie obecnej kadencji. Było kworum, bo tak jak na pierwszym Zgromadzeniu kilka dni temu uznano, że wadliwy sędzia dubler i zawieszeni prezes TK Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański nie mogą brać udziału w Zgromadzeniu. Więc nie liczą się do kworum.

Zgromadzenie uchwaliło zmiany w regulaminie TK. Doprecyzowano w nim tryb przyjmowania projektu budżetu. Wzmocniono też głos sędziów wobec prezesa TK. Poszerzono m.in. krąg spraw, które mogą zgłaszać sędziowie do dyskusji na Zgromadzeniu.

Jeśli taki wniosek zgłosi 5 sędziów, to prezes będzie miał obowiązek zwołać Zgromadzenie w terminie 14 dni. Prezes TK będzie mógł też ważne informacje przekazywać sędziom na zwykłym zebraniu, bez konieczności zwoływania Zgromadzenia.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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