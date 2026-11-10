Trybunał Konstytucyjny działa. Po raz pierwszy od 3 lat kancelaria premiera opublikuje jego decyzję

Odbyło się drugie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Jego uchwała zostanie opublikowana w Monitorze Polskim, co jest nowością, bo rząd zaczyna uznawać decyzje Trybunału. A za 7 dni Zgromadzenie zdecyduje czy uchylić immunitet prezesowi TK Święczkowskiemu.

Drugie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbyło się przed południem 10 listopada 2026 roku. Byli na nim nowi sędziowie wybrani w Sejmie obecnej kadencji. Było kworum, bo tak jak na pierwszym Zgromadzeniu kilka dni temu uznano, że wadliwy sędzia dubler i zawieszeni prezes TK Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański nie mogą brać udziału w Zgromadzeniu. Więc nie liczą się do kworum.