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Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.pressIl. Mateusz Mirys / ...
13 września 2026

Trzeci ogień. Dlaczego Europa płonie?

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Przekształcony krajobraz Europy sprzyja katastrofalnym pożarom. Dopóki tego nie zrozumiecie, dopóty będziecie płonąć i żadna technologia gaśnicza wam nie pomoże. Ze Stephenem J. Pyne'em, historykiem ognia, rozmawia Anna Pamuła.

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Mieszkam w Paryżu i tego lata z powodu upałów rzadko wychodziłam z domu. Sprawdzałam jakość powietrza jak prognozę pogody. Znajomi odwoływali wakacje w miejscach, które płonęły. Kataklizm dotknął nas wszystkich. Mój nastoletni syn był przerażony: mamo, czy tak będzie już do końca mojego życia?

Nie wiedziałam, co powiedzieć, dlatego zwróciłam się do czworga ekspertów.

Stephen J. Pyne, historyk ognia i były strażak, odpowiedział mi na pytanie, dlaczego płonie bogata i nowoczesna Europa. Debra Parkinson, australijska badaczka – dlaczego po megapożarach rośnie przemoc wobec kobiet i jak ocenić strażaka, który po uratowaniu wioski bije swoją żonę? Tarik Benmarhnia, epidemiolog – jak dym z pożarów wpływa na nasze zdrowie i dlaczego nikt nie trąbi o tym, że w Europie chorujemy nawet z powodu pożarów w Kanadzie? A Julia Symon, ekspertka od regulacji finansowych w brukselskiej organizacji pozarządowej Finance Watch – kto (i czy w ogóle) zapłaci, jeśli mój dom spłonie z powodu pożaru lasu.

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Na zdjęciu Anna Pamuła
Anna Pamuła

Niezależna dziennikarka, pisała m.in. dla Gazety Wyborczej, Parents we Francji i Time’a w USA. Autorka książek "Polacos. Chajka płynie do Kostaryki" i "Wrzenie. Francja na krawędzi". Jej najnowsza książka reporterska "Mamy do pogadania" traktuje o macierzyństwie na świecie i stygmatyzacji związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Współpracuje jako redaktorka i lokalna producentka z Martyną Wojciechowską. Wspólnie napisały "Co chcesz powiedzieć światu". Razem z Martą Frej tworzy projekt "Tabubabki". Stypendystka Pulitzer Center i IWMF (International Women's Media Foundation). Mieszka we Francji.

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