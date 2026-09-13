Trzeci ogień. Dlaczego Europa płonie?

Mieszkam w Paryżu i tego lata z powodu upałów rzadko wychodziłam z domu. Sprawdzałam jakość powietrza jak prognozę pogody. Znajomi odwoływali wakacje w miejscach, które płonęły. Kataklizm dotknął nas wszystkich. Mój nastoletni syn był przerażony: mamo, czy tak będzie już do końca mojego życia?

Stephen J. Pyne, historyk ognia i były strażak, odpowiedział mi na pytanie, dlaczego płonie bogata i nowoczesna Europa. Debra Parkinson, australijska badaczka – dlaczego po megapożarach rośnie przemoc wobec kobiet i jak ocenić strażaka, który po uratowaniu wioski bije swoją żonę? Tarik Benmarhnia, epidemiolog – jak dym z pożarów wpływa na nasze zdrowie i dlaczego nikt nie trąbi o tym, że w Europie chorujemy nawet z powodu pożarów w Kanadzie? A Julia Symon, ekspertka od regulacji finansowych w brukselskiej organizacji pozarządowej Finance Watch – kto (i czy w ogóle) zapłaci, jeśli mój dom spłonie z powodu pożaru lasu.